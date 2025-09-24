Így válik luxuscikké a streaming: a Disney is tovább emeli az előfizetéseinek árát - vége a spórolós jólétnek

Amikor 2019-ben elindult a Disney+, sokan a Netflix olcsóbb alternatíváját látták benne. Azóta azonban sok minden megváltozott: a streamingóriások immár nem a minél gyorsabb terjeszkedésre hajtanak, hanem a nyereségességre. Ennek egyenes következménye lett a Disney+ drágulása és a folyamatos áremelési hullám. A trend nem állt meg: a Spotify, a Netflix, az Apple TV+ és más platformok is hasonló utat követnek.

Négy év, négy Disney-áremelés

Az Egyesült Államokban október 21-től ismét emelkednek a Disney+ díjai, ami idővel a hazai árakra is hatással lehet:

a hirdetéssel támogatott csomag 9,99 dollárról 11,99-re nő,

támogatott csomag 9,99 dollárról 11,99-re nő, a reklámmentes előfizetés pedig 15,99-ről 18,99 dollárra ugrik,

előfizetés pedig 15,99-ről 18,99 dollárra ugrik, az éves díj 189,99 dollár lesz, ami harminccal több a jelenlegi árnál.

A Disney+ és a Hulu közös, hirdetéses csomagja 16,99-ról 19,99 dollárra drágul, egyedül a két szolgáltatás reklámmentes duója marad változatlanul havi 19,99 dollár. Hazánkban ez a csomag nem létezik, mert a Disney forgalmazza a Hulut is. Ez most már a negyedik egymást követő év, hogy a Disney árat emel. Amikor 2019-ben elindult a platform, még 6,99 dollárért kínálták a havidíjat – azaz

bő öt év alatt majdnem megháromszorozódott az ár.

A Disney nincs egyedül az emelésben. A Spotify augusztus végétől több európai országban is emelt: a Premium Individual csomag 10,99 euróról 11,99-re drágult, ami elsőre apróságnak tűnik, de éves szinten már 12 eurós pluszkiadást jelent.

A Netflix idén januárban módosította árait: a reklámmentes Standard csomag 15,49-ról 17,99 dollárra nőtt, a Premium pedig már havi 25 dollárba kerül. Az Apple TV+ augusztusban emelte 9,99-ról 12,99 dollárra a havidíjat, míg a Max Ultimate Ad-Free csomag 19,99 helyett 20,99 dollár lett. Az Amazon Prime Video pedig bevezette a reklámokat az alapcsomagban, a reklámmentes élményért külön kell fizetni.

Miért most van ekkora dráguláshullám?

A szolgáltatók szinte ugyanazokra az okokra hivatkoznak: a tartalomgyártás költséges, a reklámbevételek növelése érdekében új, hirdetéses modellek kerültek bevezetésre, és a cél már nem a gyors növekedés, hanem a stabil profit.