Amerika megkegyelmez a NATO második legerősebb hadseregének: megkapja az F-35-ös csúcsvadászgépeket és még egy seregnyi F-16-ot – de Trump súlyos árat szabott

Az Egyesült Államok feloldhatja a Törökország elleni szankciókat és hozzájárulhat korszerű F-35-ös típusú vadászgépek vásárlásához, de azt akarja, hogy Ankara állítsa le az orosz kőolaj vásárlását – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, aki a Fehér Házban fogadta csütörtökön török hivatali partnerét, Recep Tayyip Erdogant.

Fotó: Anadolu via AFP

Erdogan mintegy hat év óta először jár a Fehér Házban. Az Ovális Irodában egymás mellett ülve Trump nagyon kemény embernek nevezte Erdogant, és közölte: kész szinte azonnal feloldani a szankciókat, de szeretné, hogy Törökország leállítaná az orosz kőolaj vásárlását.

"Hosszú idő óta barátok vagyunk, beleértve az a négy évet is, amikor száműzetésben voltam" – jelentette ki Trump Joe Biden elnökségére utalva. Törökország reméli, hogy az Egyesült Államok feloldja a szintén Trump elnöksége alatt, 2020-ban az orosz Sz-400Sz rakétavédelmi rendszerek vásárlása után kirótt szankciókat, és lehetővé teszi számára a Lockheed Martin által gyártott fejlett F-35-ös vadászgépek beszerzését.

Ankara emellett 40 darab F-16-os vadászgépet is szeretne vásárolni. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mikor oldják fel a szankciókat, Trump a tárgyalások előtt kijelentette: szinte azonnal, ha jól alakul a találkozónk.

A NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező Törökország erősíteni kívánja légvédelmét a térségbéli fenyegetésekkel szemben. A Fehér Házban tartott tárgyalások befejeztével a két elnök közös vacsorán vesz részt.

Milyen üzletek jöhetnek?

A megállapodások legnagyobb része a repülőgépiparban várható. A Boeing és a Lockheed Martin akár 250 utasszállító repülőgép és további F–16-os vadászgépek megrendelésére számíthat – közölték a török tisztviselők.

Szerdán Törökország hosszú távú megállapodásokat jelentett be a Mercuria Energy Group és a Woodside Energy Group cégekkel mintegy 76 milliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz vásárlásáról, főként amerikai üzemekből. A gázszállítmányok és a védelmi megállapodások erősíthetik a kétoldalú kereskedelmet, amelyet a két ország évi 100 milliárd dollárra növelne.