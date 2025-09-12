Végleges: fizethetnek a németek, belobbant az infláció

Augusztusban Németországban a fogyasztói árak 2,2 százalékkal, március óta a legnagyobb mértékben haladták meg az egy évvel korábbit. Júliusban 2,0 százalékon állt az éves infláció.
Havi bázison 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 0,3 százalékos növekedés után.
A Destatis közleménye szerint
Németországban éves összevetésben az energiaárak 2,4 százalékkal estek augusztusban, miután egy hónappal korábban 3,4 százalékkal csökkentek, eközben az élelmiszerárak gyorsuló ütemben, 2,5 százalékkal emelkedtek
éves bázison a júliusi 2,2 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára augusztusban a júliusival megegyező mértékben, 3,1 százalékkal nőtt.
A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció július után augusztusban is 2,7 százalékon állt.
Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált fogyasztói árindex éves bázison 2,1 százalékra gyorsult
augusztusban az előző havi 1,8 százalék után, havi összevetésben pedig 0,1 százalékra lassult a júliusi 0,4 százalékos növekedést követően.
Egészen különös, ami történt: egy vidéki régióban valósággal berobbant a magyar ipar – Budapest szomorúan nézi és hátul kullog
Az előző év azonos időszakához mérten 1,0 százalékkal mérséklődött az ipari termelés a KSH adatai alapján. A régiós adatokat vizsgálva igazi érdekességeket produkált a júliusi ipari adat.
