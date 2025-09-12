Deviza
Végleges: fizethetnek a németek, belobbant az infláció

A németországi éves árindex gyorsult augusztusban, havi szinten viszont lassult a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis végleges számai szerint.
Andor Attila
2025.09.12, 09:32
2025.09.12, 09:35

Augusztusban Németországban a fogyasztói árak 2,2 százalékkal, március óta a legnagyobb mértékben haladták meg az egy évvel korábbit. Júliusban 2,0 százalékon állt az éves infláció.

drágulás
Drágulás: Németországban meglódult az infláció / Fotó: Shutterstock

Havi bázison 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 0,3 százalékos növekedés után.

A Destatis közleménye szerint 

Németországban éves összevetésben az energiaárak 2,4 százalékkal estek augusztusban, miután egy hónappal korábban 3,4 százalékkal csökkentek, eközben az élelmiszerárak gyorsuló ütemben, 2,5 százalékkal emelkedtek

éves bázison a júliusi 2,2 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára augusztusban a júliusival megegyező mértékben, 3,1 százalékkal nőtt.

A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció július után augusztusban is 2,7 százalékon állt.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált fogyasztói árindex éves bázison 2,1 százalékra gyorsult

augusztusban az előző havi 1,8 százalék után, havi összevetésben pedig 0,1 százalékra lassult a júliusi 0,4 százalékos növekedést követően.

