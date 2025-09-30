A csúful befuccsolt dánokat olyan ország segíti ki, ahol ugyanúgy leállt a reptér

Az Egyesült Királyság drónelhárító, ellenközvetítő technológiát küld Dániába, miután az elmúlt napokban több repülőtér is bejelentette, hogy légi eszközök hatoltak be a légterébe – közölte a Politico.

Dánia légterében az elmúlt hónapban gyanús és tisztázatlan drónbehatolások történtek / Fotó: Anelo / Shutterstock

John Healey brit védelmi miniszter hétfőn a Munkáspárt konferenciáján adott interjúban először erősítette meg a védelmi rendszerek átadásáért kezdeményezett lépést.

Senki sem kételkedhet abban, hogy olyan szintű agresszióval és a szürkezónában ólálkodással állunk szemben, amely próbára tesz minket és más országokat is

– mondta.

A Heathrow repülőtér bezárása több mint 90 millió fontba fog kerülni

Kétszer megismétlődött drónberepülés

A dán kormány arra a következtetésre jutott, hogy a repülőgépek felett az elmúlt napokban berepülő drónokat professzionális kivitelezők irányították, de azt nyilatkozták, hogy nincs bizonyítási alap arra, hogy Oroszország lett volna a légtérsértések mögött. Egy héten belül kétszer is megtörtént az eset, és a koppenhágai reptér légterét egy-egy napra be kellett zárni.

A brit kormány Amerikát követi

Healey szerint a kormány „szembeszáll Putyinnal, Farage és pártja viszont felnéz rá. Van valami nagyon gyanús Nigel Farage-ban, nem igaz?”– tette hozzá. A védelmi miniszter, akit Keir Starmer viharos kormányában szilárd támasznak tekintenek, az interjúban hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Királyság bízik az Egyesült Államokban mint szövetségesében.

Starmer bízik abban az ígéretben, amelyet Donald Trump tett neki, amikor a Fehér Házban találkoztak, miszerint „az Egyesült Államok továbbra is teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett” – mondta Healey.

Healey kifejtette, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter