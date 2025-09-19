Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kifogásolta, hogy a vádlók figyelemre se méltatják az orosz védelmi minisztérium lengyel dróntámadásra vonatkozó magyarázatát. Meglátása szerint ez egy újabb eleme egy nagyszabású információs kampánynak, amelynek célja Oroszország démonizálása, további támogatás serkentése Ukrajna számára, „valamint a konfliktus politikai rendezésének meghiúsítása” — közölte az MTI. Zaharova azelőtt tette a kijelentéseit, mielőtt megérkeztek az első hírek az Észtország légterébe behatoló orosz MiG-31-es gépekről.

Az észt légtérben 12 percet töltöttek el kikapcsolt jeladókkal az orosz gépek. A korábbi lengyel dróntámadást tagadják az oroszok / Fotó: NurPhoto via AFP

Először a drónok, azután a repülőgépek

Különösen kiemelte, hogy Lengyelország elutasította az orosz védelmi tárca által javasolt konzultációkat a légterét megsértő drónok ügyében, azt jelzi: a kollektív Nyugat egyáltalán nem érdekelt az incidens feltárásában.

Újabb ijedelem, orosz harci gépek repültek a NATO-tagállam légterébe, ahol a magyar Gripenek szolgálnak

A külügyi szóvivő felhívta a figyelmet arra: már sokadszor fordul elő, hogy „noha a történtek körülményeit még nem tisztázták, a szükséges vizsgálatot még nem folytatták le, meggyőző bizonyítékokat nem gyűjtöttek, a bűnöst már megnevezték” – amely nem más, mint Oroszország.

Zaharova alaptalannak nevezte az orosz provokációra és az eszkaláció szándékára alapozó vádakat, rámutatva, hogy ezek megfogalmazói nem neveztek meg olyan konkrét körülményt, amely alátámasztaná az Oroszországnak tulajdonított rossz szándékot.

Drónok a civil infrastruktúra ellen

Az orosz diplomata azzal vádolta meg az Ukrajnát pilóta nélküli repülő szerkezetekkel ellátó, általa „drónkoalíciónak” nevezett országcsoport tagjait, hogy bűnrészesek és felelősek, amikor az ukrán fegyveres erők az orosz polgári lakosság és infrastruktúra ellen nap mint nap bűncselekményeket követnek el ezekkel az eszközökkel.