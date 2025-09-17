Hatalmas állami támogatásokat markolhatnak fel az elektromos járműveket vásárlók - a 30 százalékos kedvezmény sem ámítás

Az Európai Unió minden tagállama nyújt adókedvezményt az elektromos járművek (EV-k) értékesítésének ösztönzésére. A közvetlen vásárlási támogatások rendszerei között azonban jelentős különbségek vannak – állapította meg az Euronews Business kutatása.

A legfrissebb kormányzati adatok alapján készült elemzés szerint idén

az elektromos járművek vásárlásához a legnagyobb állami támogatást Olaszország kínálja egy október közepén induló programmal, amit Lengyelország és Görögország követnek szorosan.

A kutatás nem vette figyelembe a vállalkozásoknak szánt ösztönzőket, sem a regionális vagy helyi támogatásokat, és csak azokat a programokat számolta, amelyek legkésőbb 2025 októberéig elindulnak.

Mivel Európában az EV-k értékesítését továbbra is a magas árak és a töltőállomások hiánya korlátozza, az országok számos különböző támogatási rendszert vezettek be. Ezek célja a károsanyag-kibocsátás nélküli járművek eladásának ösztönzése, hogy az EU teljesíthesse a szén-dioxid-kibocsátási célokat. Az unió előírása szerint az új személygépjárművek körében 55 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást 2030-ig.

A legnagyobb támogatók az elektromos járművek vásárlására Európában

Olaszország új támogatási programja mintegy 11 000 eurót nyújt magánszemélyeknek, a teljes vételár 30 százalékáig. A támogatás mértéke jövedelemfüggő, és a bruttó 42 700 euró feletti autókra nem vehető igénybe. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerint Olaszországban különösen alacsony az elektromos autók eladása: 2025 januárja és júliusa között az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) piaci részesedése 5,2 százalék volt, ami messze alulmúlja a 15 százalékos uniós átlagot.

Görögország és Lengyelország egyaránt 9 000 eurós támogatást kínál magánszemélyeknek. Görögországban ugyanakkor további 2 000 eurót ad egy régi szennyező jármű leselejtezéséért és még további 1000 eurót, ha a vásárló 29 év alatti. Ezen felül Görögország adókedvezményeket is kínál: a BEV-ek mentesülnek a regisztrációs adó alól, a legalacsonyabb kibocsátású járművek pedig a forgalmi adó alól is. Görögországban a BEV-ek piaci részesedése 5,3 százalék, Lengyelországban pedig 5,4 százalék volt az év első hét hónapjában.