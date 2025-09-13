Horvátországba ne meneküljünk a drágulás elől, Zágrábból rossz hírek érkeztek

Horvátország gazdasága 2025-ben és 2026-ban is viszonylag erőteljesen növekedhet, de a bővülés várhatóan átlagosan 3 százalékra lassul. Az ország reál-GDP-növekedése 2024-ben 3,9 százalékra gyorsult a Horvát Nemzeti Bank frissített makrogazdasági előrejelzései szerint. A prognózis szerint a lakosság rendelkezésre álló reáljövedelmének növekedése fokozatosan lassulni fog, bár továbbra is viszonylag magas marad az erősebb bér- és foglalkoztatásnövekedés körülményei között, ami élénkíti a belföldi keresletet. A reáljövedelem növekedésének lassulása várható az előrejelzési időszak vége felé, ezért a személyes fogyasztás növekedése is mérséklődik, például az élelmiszerárak emelkedése miatt – szól az CNB előrejelzése.

Az élelmiszerárak emelkedése nagyban hozzájárul a horvátországi infláció emelkedéséhez / Fotó: AFP

A beruházások növekedése is lassulhat, az elmúlt három év közel két számjegyű növekedési üteme után, de viszonylag erős maradhat az uniós források beáramlásának és a javuló finanszírozási feltételeknek köszönhetően. A külső kereslet fokozatos erősödése hozzájárulhat az export erősödéséhez, de

a reálszolgáltatás-export növekedése 2026-ban csak kismértékben lehet magasabb 2024-hez képest, ami részben a turizmus árversenyképességének romlásával függ össze.

A CNB szerint a jelek szerint a turizmushoz kapcsolódó áremelkedés a hazai lakosság magasabb reáljövedelmével együtt a hazai lakosság külföldre való utazási hajlandóságát is fokozta, ami a szolgáltatások importjának erőteljes növekedésében tükröződött. Így a nettó külföldi kereslet hozzájárulása a növekedéshez a folyó és a következő évben is negatív maradhat.

A júniusi előrejelzéshez képest a reál-GDP növekedését 2025-ben kissé lefelé módosították. A 2026-ra vonatkozó várakozások nem változtak jelentősen, de továbbra is fennállnak azok a kockázatok, hogy a reál-GDP a vártnál kisebb mértékben növekedhet, nagyrészt a kifejezett kereskedelmi és geopolitikai feszültségek, valamint az amerikai vámok globális gazdaságra gyakorolt ​​hatásával kapcsolatos bizonytalanság miatt. Másrészt az uniós szintű katonai kiadások növelése a biztonság erősítése érdekében erősítheti a gazdasági növekedést.