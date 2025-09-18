Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
energetika
Szijjártó Péter
nukleáris energia

Óriási veszélyekre figyelmeztet Szijjártó Péter – megnevezte az egyetlen lehetséges választ, az energiaellátás a tét

A külgazdasági és külügyminiszter szerint igen veszélyes a kérdés átpolitizálása.
Andor Attila
2025.09.18., 09:25
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető Oszakában arról beszélt, hogy az energiaellátás tisztán fizikai és földrajzi kérdés. Négy alapelvet mindenképp figyelembe kell venni a téma kapcsán. Az első, hogy az infrastruktúra és a földrajzi adottságok határozzák meg, hogy egy adott ország honnan, kitől és milyen energiaforrást tud vásárolni.

energetika
Szijjártó: az energetika független a politikától / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szavai szerint a második alapelv, hogy az energiaellátás egyértelműen fizikai kérdés, amelynek nincsen semmi köze sem a politikához, sem az ideológiához. 

Éppen ellenkezőleg, ha az energiaellátás kérdését túlságosan átpolitizálják vagy átideologizálják, az nagyon veszélyes lehet 

– figyelmeztetett.

Ezután rámutatott, hogy a nemzeti energiamix összeállítása egyértelműen nemzeti hatáskör, és egyben szuverenitási kérdés is ezáltal. Valamint hangsúlyozta, hogy 

semmilyen szankció nem veszélyeztetheti egyetlen ország energiaellátását sem.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a jövőben tovább fog nőni a globális villamosenergia-kereslet, jórészt az elektromos járművek elterjedése, a hűtő- és fűtőrendszerek iránti növekvő igény, illetve a mesterséges intelligenciához szükséges nagy adatközpontok építése miatt.

 

„És ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan lehet a jövőben elegendő áramot előállítani biztonságos, megbízható, zavartalan, olcsó és környezetkímélő módon, akkor az egyetlen válasz a nukleáris energia” – vélekedett.

Az atom a jövő

Majd sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az atomenergiát máig sok politikai-ideológiai alapú támadás éri. 

Aki a nukleáris energiát támadja, az a jövőbeli biztonságos villamosenergia-ellátást is veszélyezteti 

– húzta alá.

Továbbá arra is kitért, hogy a nukleáris energia a legjobb módja a civilizált kelet–nyugati együttműködés helyreállításának a világban, amire Magyarország kiváló példa, mivel hazánkban egyszerre vannak jelen a szektor jelentős orosz, amerikai, német és francia szereplői.

Kifejtette, hogy a Paksi Atomerőmű bővítésén az orosz Roszatom mellett francia és német alvállalkozók is dolgoznak, illetve nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.

Ha meglesz a megfelelő technológia, akkor a magyar kormány érdekelt lehet majd néhány kis méretű moduláris reaktor telepítésében is, 

amelyek a legnagyobb ipari központokat láthatnák el energiával.

Rámutatott, hogy erre azért is nagy szükség lenne, mert Magyarország az élre tört az elektromos autók és az elektromos akkumulátorok gyártása terén Európában, és ezekhez kell a sok villamos energia.

