Ez most Európa legolcsóbb országa: kevesen gondolnának rá, pedig nincs messze Magyarországtól – mutatjuk az árakat

Azt előrebocsátjuk, a különbségek az árakban igen nagyok. Hogy melyik Európa legolcsóbb országa, az nem is olyan egyszerű kérdés. Egy biztos, a legdrágább Norvégiához vagy éppen Svájchoz képest szinte ingyen adnak mindent, ha ide utazik az ember.
Andor Attila
2025.09.21., 17:21
Fotó: Northfoto

Nem is olyan egyszerűen megválaszolható kérdés, hogy melyik Európa legolcsóbb országa. Nem mindegy, hogy mi szerint nézzük ugyanis: a helyiek keresete hol ér a legtöbbet, vagy az európai átlaghoz képest olcsóbb/drágább az adott ország? Ezek mindenképpen alkalmas támpontok lehetnek a kérdés megfejtésében.

európa legolcsóbb országa, Albánia
Európa legolcsóbb országa: Albánia lenne az? / Fotó: Anadolu via AFP

Ugyan nem objektív, de vannak olyan, mindenki által igénybe vett szolgáltatások, például a közösségi közlekedés, amelyek átlagos árszintjét sokan ismerik: a „buszjegyindex” mindenképpen beszédes lehet, de korántsem biztos, hogy objektív. Eszerint mindenesetre minden bizonnyal 

Fehéroroszország végezne az élen,

hiszen mindössze 90 forintnyi belarusz rubelbe kerül egy vonaljegy, viszonyításképpen a középmezőny alsó részében található Magyarországgal, ahol 500 forint, azaz több mint ötszöröse. 

Tényleges egyéni fogyasztás – jó „értékmérő”

Sokszor használják a „tényleges egyéni fogyasztásnak” hívott költségindexet az összehasonlítás alapjának. Ez a háztartások által elfogyasztott összes árut és szolgáltatást méri. Ide tartoznak

  • a vásárolt fogyasztási cikkek és szolgáltatások,
  • valamint a nonprofit intézmények és a kormány által nyújtott szolgáltatások is beárazva.  

Ha így az Európai Unió átlagos árszintjét tekintjük 100-nak, Svájc mutatója kúszik a legmagasabbra, 184-re, közvetlen üldözi Izland 173-mal, a szomszédos Ausztria értéke 120, Magyarország 68, Románia és Bulgária 57-es mutatót ért el. A seregajtó – ezen a listán – Törökország 47-es mutatóval. 

Nagy tehát a szórás: Svájc árszínvonala csaknem négyszer magasabb, mint Törökországé. 

Ez a lista viszont nem tartalmazza a már említett nagy esélyes Fehéroroszországot. 

Európa legolcsóbb országa: kelet a nyerőbb

Amit biztosan ki lehet jelenteni, hogy Kelet-Európa, a volt szocialista országok biztosan olcsóbbak, mint a tradicionálisan demokratikus, piacorientált Nyugat. Ugyanakkor a különbség csökken, elég csak Horvátországra gondolni: az évtizedekkel ezelőtt csodálatos tengerpartja mellett kedvező áraival hódító nyaralóparadicsom mára olyan drágává vált, hogy a szezonban a német turisták is sokszor posztoltak a közösségi médiában a borsos árakról. 

Persze azt hozzá kell tenni, a fővárosok, felkapott turistaközpontok, a látványosságok környéke, illetve a tengerpartok mindig drágábbak, mint az adott ország átlaga. 

Nagy szórást mutathat egy nagyobb ország is: a legtöbb olasz számára elképzelhetetlen lenne az élet eszpresszó – vagy ahogy ott mondják, caffé – nélkül. És éppen azért, mert olyan sokat isznak belőle, a legtöbb bár és étterem tulajdonosa szinte jelképes, egyeurós árat kér egy eszpresszóért. És ez sokáig gyakorlatilag szinte íratlan törvény volt,

 az olasz közvélemény szerint még a legszegényebbeknek is „bele kell férjen” egy-egy eszpresszó egy helyi „bar”-ban. 

Közfelháborodás borzolta az olaszok idegeit, amikor kiderült, hogy Észak-Olaszországban, Milánó környékén az átlagos eszpresszó ár átlépte az 1,2 eurót, míg délen, Nápolyban mindössze 0,8 euró. Ez a nagy árszórás sok mindenben jellemző Olaszországra, ahol amúgy is nagy gazdasági különbséget mutat észak és dél.

Korábban megállapítottuk, Nyugat- drágább, mint Kelet-Európa. Rögtön Európa legnyugatibb csücske kivételt jelent, Portugália ugyanis egyáltalán nem mondható drágának, az európai átlagos árszint alatt van, és jóval olcsóbb, mint a nagy nyugat-európai országok, Németország vagy Franciaország.  

Albánia? Vagy éppen Fehéroroszország?

Hikersbay szerint Albánia lehet a legolcsóbb európai ország, igaz, nem idei árakból indul ki. Eszerint az átlagos szállás ára Albániában 6900 forint és 13 ezer forint között van, de a luxuskategóriában is el lehet tölteni egy éjszakát 23 ezer forintnyi albán lekért. Egy vonaljegy 160 forint körül van, egy kilométer taxi pedig 1200 forintnyi lekbe kerül. 

Minszk, Fehéroroszország orosz-ukrán háború
Minszk / Fotó: Viktor Pazemin / Northfoto

Ezzel versenyeznek a fehéroroszországi árak, ahol a 90 forintos tömegközlekedési jegy mellett egy minszki hotelszobáért 8800 forintot kérnek, egy húszperces taxizás 1200 forint körül van, egy éttermi vacsora itallal is megáll 3 ezer forintnál.

Vagyis összességében az mondható el, hogy Európában a legolcsóbb ország jó eséllyel most Fehéroroszország. Egy havi korlátlan net már 4000 forinttól elérhető, a nyilvános vécé használata 140 forintba kerül, a belépők 1300–1800 forint között mozognak, egy sajtburger ára pedig 400 forint.

Persze az odajutás a háborús helyzet miatt nem feltétlenül a legegyszerűbb. De a környező országokból busszal biztosan el lehet jutni Minszkbe – legábbis a Papírszárnyak utazóblog tapasztalatai szerint.

