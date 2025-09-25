Európa válasza az amerikai dominanciára: jön az euróalapú stabilcoin

Európai bankok konzorciumot hoznak létre, hogy euróalapú stabilcoint bocsássanak ki, így ellensúlyozva a dollár stabilcoinok dominanciáját. Az új társaság székhelye Amszterdamban lesz és 2026 második felében tervezik a piacra dobását, miután megszerezték a holland jegybank jóváhagyását.
A konzorcium tagjai között megtalálható az ING, az UniCredit, a Banca Sella, a KBC, a Danske Bank, a DekaBank, az SEB, a CaixaBank és a Raiffeisen Bank International. Az európai bankszektor attól tart, hogy a dolláralapú stabilcoinok veszélyeztethetik az euró szerepét a nemzetközi kereskedelemben és digitális pénzügyekben.
Erre reagálva a kezdeményezés egy európai alternatívát kíván létrehozni, amely erősíti Európa stratégiai autonómiáját a fizetések terén, és lehetővé teszi az azonnali, olcsó tranzakciókat. Ezzel szemben az Európai Unió inkább egy központosított digitális jegybankpénzt (CBDC) preferál, amely kevésbé rugalmas és kevésbé ösztönzi az innovációt.
A kriptovaluta (más néven kripto) egy digitális valuta, azaz nincs fizikai megvalósulási formája, bináris adatsorok gyűjteménye. Kriptográfiát (titkosítást) használ a tranzakciók biztonságáért, így lehetővé teszi a biztonságos, peer-to-peer tranzakciókat az interneten keresztül. A hagyományos valutákkal ellentétben a kriptovaluta teljesen decentralizált.
Ez azt jelenti, hogy nem kapcsolódik be a hagyományos bankrendszerbe, értéküket nem ellenőrzi vagy hitelesíti központi hatóság, pénzintézet. Jelenleg több ezer kriptovaluta létezik, a legfelkapottabbnak a bitcoin (ez volt az első kriptopénz, amely 2009-ben kezdett igazán elterjedni), és az Ethereum számít.
A blokklánc az a technológia, amely a kriptovaluták mögött áll. Ez egy decentralizált, elosztott digitális főkönyv, amely a tranzakciókat több számítógépen rögzíti egy hálózatban. Az adatok blokkokban tárolódnak, amelyek egymáshoz láncolva vannak, vagyis a rögzített adatokat csak a hálózat konszenzusával lehet megváltoztatni, ami megszünteti a közvetítők, például bankok szükségességét.
A stabilcoin (vagy stablecoin) egy olyan kriptovaluta-típus, amely értékének stabilitását úgy éri el, hogy egy külső eszközhöz van kötve, például egy hagyományos fiat valutához (amerikai dollár) vagy egy árucikkhez (arany). A stabilitás célja, hogy megoldja a hagyományos kriptovaluták árfolyam-ingadozását, és alkalmasabbá tegye mindennapi tranzakciókra és pénzügyi alkalmazásokra.
Forradalmi változások zajlanak a digitális pénzügyek világában, amelynek kulcsszereplője az Egyesült Államok és a stablecoinok. Washington törvényi kereteket adott a stablecoinkibocsátásnak (GENIUS Act), tisztázza a digitális eszközök jogi státuszát (Clarity Act) és korlátozni kívánja az állami túlzott hatalmat a digitális pénzek felett (Anti-CBDC Act).
Ez a szabályozási fordulat biztonságot és kiszámíthatóságot hoz a piacnak, miközben az Egyesült Államok hosszú távon is meg kívánja őrizni a dollár globális vezető szerepét a stabilcoinok révén. Az EU ezzel szemben inkább központosított digitális jegybankpénzben (CBDC) gondolkodik, ami kevésbé rugalmas és innovációt kevésbé ösztönző megközelítés.
Tweetek, mémek, milliók – Így rángatja a kriptopiacot a tömegpszichológia
A kriptovaluták világa ma már elképzelhetetlen lenne közösségi média nélkül. A digitális eszközök árfolyamait nem pusztán gazdasági hírek mozgatják, hanem villámgyorsan változnak a Twitter-, TikTok-, Reddit-, Telegram- és Discord-közösségek hangulata szerint. Ez a kapcsolat arra ösztönzi a befektetőket, hogy ne csak a fundamentumokra figyeljenek, hanem a közösségek reakcióira, a tweetekre is.
