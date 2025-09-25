Európa válasza az amerikai dominanciára: jön az euróalapú stabilcoin

Európai bankok konzorciumot hoznak létre, hogy euróalapú stabilcoint bocsássanak ki, így ellensúlyozva a dollár stabilcoinok dominanciáját. Az új társaság székhelye Amszterdamban lesz és 2026 második felében tervezik a piacra dobását, miután megszerezték a holland jegybank jóváhagyását.

A kriptovaluták átalakították a pénzügyi világot, az európai nagybankok erre reagálva euróalapú stabilcoinnal erősítenék az euró szerepét / Fotó: Bigboss101 / Shutterstock

A konzorcium tagjai között megtalálható az ING, az UniCredit, a Banca Sella, a KBC, a Danske Bank, a DekaBank, az SEB, a CaixaBank és a Raiffeisen Bank International. Az európai bankszektor attól tart, hogy a dolláralapú stabilcoinok veszélyeztethetik az euró szerepét a nemzetközi kereskedelemben és digitális pénzügyekben.

Erre reagálva a kezdeményezés egy európai alternatívát kíván létrehozni, amely erősíti Európa stratégiai autonómiáját a fizetések terén, és lehetővé teszi az azonnali, olcsó tranzakciókat. Ezzel szemben az Európai Unió inkább egy központosított digitális jegybankpénzt (CBDC) preferál, amely kevésbé rugalmas és kevésbé ösztönzi az innovációt.

Mi a kriptovaluta és mi a stabilcoin?

A kriptovaluta (más néven kripto) egy digitális valuta, azaz nincs fizikai megvalósulási formája, bináris adatsorok gyűjteménye. Kriptográfiát (titkosítást) használ a tranzakciók biztonságáért, így lehetővé teszi a biztonságos, peer-to-peer tranzakciókat az interneten keresztül. A hagyományos valutákkal ellentétben a kriptovaluta teljesen decentralizált.

Ez azt jelenti, hogy nem kapcsolódik be a hagyományos bankrendszerbe, értéküket nem ellenőrzi vagy hitelesíti központi hatóság, pénzintézet. Jelenleg több ezer kriptovaluta létezik, a legfelkapottabbnak a bitcoin (ez volt az első kriptopénz, amely 2009-ben kezdett igazán elterjedni), és az Ethereum számít.

A blokklánc az a technológia, amely a kriptovaluták mögött áll. Ez egy decentralizált, elosztott digitális főkönyv, amely a tranzakciókat több számítógépen rögzíti egy hálózatban. Az adatok blokkokban tárolódnak, amelyek egymáshoz láncolva vannak, vagyis a rögzített adatokat csak a hálózat konszenzusával lehet megváltoztatni, ami megszünteti a közvetítők, például bankok szükségességét.