Bekövetezett a legrosszabb: egymás után állnak le Európa legnagyobb repülőterei, brutális támadás alatt állnak – kitört a káosz

Szombat reggel jelentős fennakadásokkal szembesültek az utazók: Európa legnagyobb repülőterei leálltak, miután egy kibertámadás érte a Collins Aerospace nevű szolgáltatót, amely világszerte számos légitársaság utasfelvételi és beszállórendszerét működteti. Az eset rámutat arra, mennyire sérülékenyek a modern légi közlekedés digitális infrastruktúrái, és hogy egyetlen szolgáltató problémája kontinensnyi káoszt okozhat.

Kibertámadás bénította meg Európa legnagyobb repülőtereinek működését / Fotó: AFP

A támadás következtében a digitális check-in és poggyászfeladási rendszerek leálltak, így a légitársaságok és a repülőterek kénytelenek voltak visszatérni a manuális utasfelvételhez. A brüsszeli repülőtér közlése szerint a kibertámadásnak „jelentős hatása van a menetrendre”, ami késésekhez és járattörlésekhez vezetett. A reggeli órákban legalább négy járatot töröltek, köztük a Kigali és az Amszterdam felé induló gépeket.

Hasonló helyzetről számolt be a londoni Heathrow és a berlini repülőtér is.

A Heathrow közleményében technikai problémáról írt, amely „késéseket okozhat az induló utasok számára”. A reptér megerősítette, hogy a gond a Collins Aerospace MUSE nevű szoftverét érinti, és extra személyzetet vezényeltek a check-in pultokhoz, hogy enyhítsék a fennakadásokat. Berlinben hosszabb várakozási időkre figyelmeztették az utasokat, és azt ígérték, mielőbb megoldást találnak a helyzetre.

Lapunk megkereste a Budapest Airportot, hogyan érinti a támadás a magyar utasokat. Amint választ kapunk, arról beszámolunk.

A Collins Aerospace is beszámolt a támadásról

A Collins Aerospace, amely az amerikai RTX vállalatcsoporthoz tartozik, hivatalosan is megerősítette a „kiberrel összefüggő zavarokat”. Közlésük szerint a probléma „korlátozott számú repülőteret érint” és elsősorban az elektronikus check-in és poggyászfeladás működésképtelenségét okozza. Hangsúlyozták, hogy a manuális utasfelvétel lehetőséget biztosít a működés fenntartására, és dolgoznak a rendszer helyreállításán.

A légi közlekedés digitális rendszereinek támadhatósága nem új jelenség, de az eset rávilágít arra, hogy

egyetlen szolgáltató elleni kibertámadás is tömeges fennakadásokat idézhet elő.

Az európai repterek és légitársaságok az utóbbi években folyamatosan erősítik kiberbiztonsági rendszereiket, ám a mostani incidens bizonyítja: a globális ellátási lánc egyetlen gyenge pontja is komoly következményekkel járhat.