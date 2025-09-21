Deviza
Kitört a balhé: összevesztek a németek a franciákkal Európa új 100 milliárd eurós vadászgépén, jöhetnek a svédek – óriási esély a magyar Gripeneknek

Miközben orosz légtérsértésekről szólnak a hírek, a nagyhatalmak nem tudnak dűlőre jutni egymással. Európa gigantikus vadászgépprogramja még el sem indult, de már repedezik.
VG
2025.09.21, 16:14

Az elmúlt hetekben Franciaországban ismét nagy tüntetések zajlanak. Párizsban a felszültségek egyre nagyobbak, és ezen egyelőre az sem tudott változtatni, hogy az országnak új miniszterelnöke van. A fejleményeket a többi európai ország is aggódva figyeli. Ráadásul nemcsak belföldön, hanem európai szövetségeseivel sem tud zöld ágra vergődni a francia vezetés.

Kitört a botrány: Európa új vadászgépét építenék meg, de összevesztek a németek a franciákkal – Svédország ölébe hullhat a 100 milliárd eurós üzlet
Az európai közös haderőfejlesztési program nem mentes a konfliktusoktól / Fotó: Julien de Rosa / AFP

Németország persze nem a párizsi feszültségek miatt, hanem egyéb nézeteltérések okán már annak a lehetőségét is fontolgatja, hogy a nagyszabású, 100 milliárd eurós európai harci repülőgép-program kapcsán megvizsgálja, miként lehetne Franciaországot Svédországgal vagy akár az Egyesült Királysággal helyettesíteni, ha az év végéig nem születik megállapodás Berlin és Párizs között – írta a Politico.

Európa új vadászgépe: FCAS

A 2017-ben indított Future Combat Air System (FCAS) program célja, hogy 2040-re felváltsa a Rafale és az Eurofighter Typhoon repülőgépeket. A Franciaország, Németország és Spanyolország részvételével zajló közös programban a feszültségek nem új keletűek, de Berlint egyre jobban zavarják, már csak amiatt is, mert az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak megakadása, és Oroszország felől érkező fokozott fenyegetések miatt Európa nagy része szeretné megerősíteni védelmét.

A Politico a tárgyalásokra rálátó két forrása is arról számolt be, hogy a német védelmi minisztérium a múlt héten felvetette az FCAS kérdését a francia Airbus-szal folytatott tárgyalásokon, ez a cég felelős a repülőgépek fejlesztésének és gyártásának németországi részéért. Az egyeztetések során Berlin kifejtette elégedetlenségét azzal kapcsolatban, hogy a francia ipar szerepvállalásának a programban szerintük túlzott mértékű. Ez a hozzáállás arra késztette a németeket, hogy mérlegeljék a lehetséges egyéb opcióka, beleértve azt is, hogy Franciaország nélkül haladjanak tovább.

A vállalatot arról tájékoztatták, hogy a német kormány vizsgálja a Svédországgal vagy az Egyesült Királysággal való szorosabb együttműködés lehetőségét, illetve azt, hogy csak Spanyolországgal ketten folytassák tovább a projektet.

„Egy ponton a német parlamentnek el kell döntenie, hogy szükségünk van-e erre a repülőgépre, vagy sem” – nyilatkozta Andreas Schwarz szociáldemokrata képviselő a Politiconak. Hozzátette, hogy a gyártás még meg sem kezdődött, és sok előre nem látható probléma még felmerülhet.

Júliusban Párizs és Berlin megállapodott abban, hogy ősszel megpróbálják rendezni a nézeteltéréseket, és év végéig döntést hoznak arról, hogy az FCAS-t áthelyezik-e a második fázisba, ahol a vállalatoknak már demonstrációs repülőgépet kell előállítaniuk.

Ehhez képest a projekt megnyitása új partnerek előtt radikális változást jelentene.

Az Egyesült Királyság a BAE Systems révén vezeti a rivális Global Combat Air Programme programot, amelynek köszönhetően erős ipari bázissal rendelkezik a lopakodó repülőgépek tervezése és a rendszerintegráció terén. Az ugyanakkor nem világos, hogy a BAE Systems hogyan tudna egyszerre két, egymással versengő projekten dolgozni anélkül, hogy összeférhetetlenség merülne fel.

Így kerülhet képbe Svédország, amely egyik projektben sem vesz részt, és a Saab révén hozzá tudna járulni FCAS-hez. Stockholm szintén jelentős hadiipari tapasztalattal bír, ugyanis többek között a Gripen vadászgépeket is Svédország gyártja. Ráadásul a svéd védelmi miniszter, Pål Jonson jövő héten Berlinben tartózkodik majd, így akár sor is kerülhet az újabb puhatolózó tárgyalásokra a két fél között.

Amerika csak abban bízhat, hogy a németek és a franciák összevesznek

A közös vadászgépfejlesztés, a Future Combat Air System (FCAS) névre keresztelt projekt jövőjéről októberben tárgyal Németország, Franciaország és Spanyolország. Augusztusban Németország a franciákat vádolta a következő lépés megtételének akadályozásával, miután a francia cégek egyedi vezetőt szeretnének a több mint 100 milliárd euró értékű folyamatban.

A fejlesztés fő részeit vezető Dassault Aviation mellett az Airbus és a spanyol Indra vesz részt a projektben, amely a francia Rafale és a német-spanyol Eurofighter gépeket válthatja a tervek szerint.

A vita fő részét a konzorcium összetétele jelenti, miután Párizs a feladatok mintegy 80 százalékát szeretné megkapni a munkában, ám ez veszélybe sodorhatja a projekt következő szakaszát, a repülésképes bemutatógépek létrehozását, amely az eredeti terek szerint már az idei év végére elkészült volna.

Így fejlődött a magyar Gripen-flotta

Mint ismert, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök tavaly februári budapesti látogatása alatt Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a korábbi 14 mellé újabb 4 darab JAS-39 Gripen vadászgép érkezik Magyarországra, amivel a hazai légierő 18 vadászgépre bővül.

A kecskeméti légibázisra pedig 2006 március 21-én érkezett meg az első magyar Gripen. A gépek közel kétévtizedes üzemeltetése alatt mindössze két súlyosabb baleset történt, egy 2015. május 19-én Csehországban és egy másik  2015. június 10-én Kecskeméten. A két gépből az egyiket sikerült ugyan megjavítani, de a másikat újra kellett gyártani.

A Magyar Honvédség birtokában lévő gépek kommunikációs és harci képességeit azonban azóta is fejlesztik a lízingszerződés értelmében a svédek, és a gépek száma is hamarosan bővülni fog néggyel.

