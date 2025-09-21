Kitört a balhé: összevesztek a németek a franciákkal Európa új 100 milliárd eurós vadászgépén, jöhetnek a svédek – óriási esély a magyar Gripeneknek

Az elmúlt hetekben Franciaországban ismét nagy tüntetések zajlanak. Párizsban a felszültségek egyre nagyobbak, és ezen egyelőre az sem tudott változtatni, hogy az országnak új miniszterelnöke van. A fejleményeket a többi európai ország is aggódva figyeli. Ráadásul nemcsak belföldön, hanem európai szövetségeseivel sem tud zöld ágra vergődni a francia vezetés.

Az európai közös haderőfejlesztési program nem mentes a konfliktusoktól / Fotó: Julien de Rosa / AFP

Németország persze nem a párizsi feszültségek miatt, hanem egyéb nézeteltérések okán már annak a lehetőségét is fontolgatja, hogy a nagyszabású, 100 milliárd eurós európai harci repülőgép-program kapcsán megvizsgálja, miként lehetne Franciaországot Svédországgal vagy akár az Egyesült Királysággal helyettesíteni, ha az év végéig nem születik megállapodás Berlin és Párizs között – írta a Politico.

Európa új vadászgépe: FCAS

A 2017-ben indított Future Combat Air System (FCAS) program célja, hogy 2040-re felváltsa a Rafale és az Eurofighter Typhoon repülőgépeket. A Franciaország, Németország és Spanyolország részvételével zajló közös programban a feszültségek nem új keletűek, de Berlint egyre jobban zavarják, már csak amiatt is, mert az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak megakadása, és Oroszország felől érkező fokozott fenyegetések miatt Európa nagy része szeretné megerősíteni védelmét.

A Politico a tárgyalásokra rálátó két forrása is arról számolt be, hogy a német védelmi minisztérium a múlt héten felvetette az FCAS kérdését a francia Airbus-szal folytatott tárgyalásokon, ez a cég felelős a repülőgépek fejlesztésének és gyártásának németországi részéért. Az egyeztetések során Berlin kifejtette elégedetlenségét azzal kapcsolatban, hogy a francia ipar szerepvállalásának a programban szerintük túlzott mértékű. Ez a hozzáállás arra késztette a németeket, hogy mérlegeljék a lehetséges egyéb opcióka, beleértve azt is, hogy Franciaország nélkül haladjanak tovább.

A vállalatot arról tájékoztatták, hogy a német kormány vizsgálja a Svédországgal vagy az Egyesült Királysággal való szorosabb együttműködés lehetőségét, illetve azt, hogy csak Spanyolországgal ketten folytassák tovább a projektet.