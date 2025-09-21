Elesett az első nemzetközi repülőtér Európában, nem bírta ki a brutális támadást: tömegesen törlik a járatokat

Ahogy arról a hétvégén többször is írtunk, európai repülőterek támadás alatt állnak, kibertámadás ért több európai repülőteret. Ennek mostanra egyes helyszíneken brutálisak a következményei.
A történtek hátteréről azt kell tudni, hogy a beszállást kezelő eszközök elleni kibertámadás következtében több nagy európai repülőtéren, így a londoni Heathrow-n is járattörlések és jelentős késések voltak szombaton. A brüsszeli repülőtér most viszont közölte: vasárnap a járatok felét le kell mondani.
A fejlemények kapcsán a Világgazdaságnak nyilatkozott a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport, ebből derült ki, szombaton hogyan hatott a budaesti légiközlekedésre a rendkívüli fejlemény.
Fontos leszögezni, hogy a támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba az egészségügytől a védelemig, a kiskereskedelemtől az autógyártásig.
Legutóbb a Jaguar Land Rover luxusautógyártó cég kényszerült egy ilyen támadás miatt egy időre szüneteltetni a gyártást.
Visszatérve a friss esetre, a szombati támadás célpontja a Collins Aerospace amerikai vállalat világszerte több légitársaság és légikikötő által működtetett MUSE nevű szoftvere volt. A Collins Aerospace anyavállalata, az RTX megerősítette, hogy egyes repülőterek szoftverei "kiberbiztonsággal kapcsolatos hibákat" jeleztek, amelyek az utas- és a csomagfelvételt érintik, azonban nem említette, hogy mely légikikötőkről van szó. A cég részéről hozzátették, hogy dolgoznak a hiba kijavításán.
Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben közép-európai idő szerint 13:30-ig huszonkilenc érkezést és indulást töröltek – közölte a Cirium repülési adatszolgáltató. Eredetileg 651 indulást terveztek Heathrow-ról, 228-at Brüsszelből, és 226-ot Berlinből szombaton. A brüsszeli repülőtér immáron viszont bejelentette, hogy arra kérte a légitársaságokat:
töröljék a vasárnapra tervezett járatok felét,
hogy elkerüljék a hosszú sorokat és az utolsó pillanatban történő járattörléseket. A fennakadás tehát vasárnap várhatóan folytatódnak, bár egy európai uniós szóvivő arról beszélt, hogy egyelőre nincs tudomásuk "széleskörű vagy súlyos támadásról", de folyik a vizsgálat az incidens ügyében.
A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér Belgium fő nemzetközi repülőtere. A flamand–brabanti Zaventem községben található mintegy 12 kilométerre északkeletre a belga fővárostól. Augusztusban több mint 2,5 millió utast fogadott, ami 3 százalékos növekedést jelent 2024 azonos hónapjához képest. Július 28-án, egyetlen nap leforgása alatt 92 ezer utast regisztráltak, ezzel várhatóan az év legforgalmasabb napja lesz.
A brüsszeli repülőtérről 180 közvetlen úti cél közül lehet választani, amelyeket 68 légitársaság szolgál ki. Tavaly összesen 23,6 millió utast fogadott, ami 6,4 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.
Az áruszállítás volumene júliusban 13 százalékos növekedést mutatott, elérve a közel 69 000 tonnát. Ugyanez augusztusban 58 ezer tonna volt, ami éves bázison 3 százalékos plusz. Tavaly egészében az áruszállítás teljes volumene 5 százalékkal nőtt, elérve a 733 ezer tonnát.
Körülbelül 260 vállalatnak ad otthont, amelyek együttesen közvetlenül 20 ezer embert foglalkoztatnak. Zaventem 1245 hektáron terül el, három futópályával rendelkezik.
