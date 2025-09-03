Az EU keresi az új partnereket, gyorsítja a kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

India novemberre szeretné tető alá hozni a kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, és jól haladnak a tárgyalások az Európai Unió illetékeseivel is. A 13. forduló szeptember 8-án kezdődik Delhiben, ahová várják Maros Sefkovic kereskedelmi biztost is – közölte Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter egy mumbai befektetői konferencián elmondott virtuális beszédben.

Piyush Goyal szerint jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások India és az Európai Unió között / Fotó: AFP

Indiára egyelőre a legmagasabb, 50 százalékos amerikai vámok érvényesek, mert Donald Trump elnök bünteti az országot az orosz olaj vásárlása miatt is. Delhinek ezért minél inkább diverzifikálnia kell a külkereskedelemben.

Narendra Modi kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel együtt részt vett a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, és a két ország viszonya Goyal megfogalmazása szerint „visszatér a normálishoz” a határfeszültségek enyhülése nyomán.

India már kötött kereskedelmi megállapodást Mauritiusszal, Ausztráliával, az Európai Szabadkereskedelmi Társulással (EFTA), az Egyesült Királysággal és az Egyesült Arab Emírségekkel.

A tervek szerint még az idén megkötik a szabadkereskedelmi egyezményt az EU-val is. A megállapodás a vámok megszüntetése mellett kiterjed olyan területekre is, mint

a nem vámjellegű korlátozások,

a szellemi tulajdonjog,

a közbeszerzés,

a kereskedelem technikai akadályai,

valamint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések.

Az Európai Unió India második legnagyobb kereskedelmi partnere

Az EU azonban csak India második legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok mögött, az East Asia Forum összeállítása szerint

a kétoldalú forgalom majdnem megduplázódott 2014 óta,

és tavaly elérte az árukat illetően a 120 milliárd eurót; ez a teljes indiai kereskedelem 11,5 százaléka.

Az Európai Parlamentben sem biztos a Mercosur-megállapodás elfogadása / Fotó: Only France via AFP

Az uniós vállalatok 2023-ra több mint 140 milliárd dollárt fektettek a világ legnépesebb országának gazdaságába, majdnem hatezer európai cég működik ott.

A 27-ek számára a közelebbi kapcsolatok Indiával lehetővé teszik az ellátási láncok diverzifikálását és a Kínától való függés csökkentését, ami Brüsszel régi célja. Delhi számára pedig az EU a fejlett technológia és befektetések kulcsfontosságú forrása.