Nagy dobást jelentett be az EU: egy nagyon fájó területen kerülik meg Kínát

Európa stratégiai függetlensége új lendületet kapott. Ritkaföldfém-mágnesgyárat nyitották Észtországban. Az üzem elektromos járművek, szélturbinák és a mikroelektronika számára gyárt kulcsfontosságú alkatrészeket, csökkentve az EU Kínától való függőségét.
VG
2025.09.19, 13:05
Frissítve: 2025.09.19, 13:15

Pénteken hivatalosan is megnyitották Európa legnagyobb ritkaföldfém-mágnesgyárát az észtországi Narvában. Az EU által finanszírozott üzem ritkaföldfém-mágneseket fog gyártani, amelyeket kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban – például elektromos járművekben, szélturbinákban és a mikroelektronikában – használnak majd. Mivel az EU-ba jelenleg importált mágnesek több mint 90 százaléka Kínából érkezik, az új gyár nagymértékben növeli Európa stratégiai autonómiáját és versenyképességét, amelyek elengedhetetlenek a zöld- és ipari átálláshoz – közölte az Európai Bizottság.

eu CHINA-INNER MONGOLIA-BAOTOU-DEVELOPMENT (CN)
 Nagy dobást jelentett be az EU: egy nagyon fájó területen kerülik meg Kínát / Fotó: Hszinhua via AFP

Raffaele Fitto, a kohézióért és reformokért felelős ügyvezető alelnök szerint „a mágnesgyár megnyitása tökéletes példája annak, hogyan tud a kohéziós politika valódi változást hozni egy régió és annak lakosai számára az új munkahelyek teremtésével és a gazdaság fellendítésével. De nemcsak ennyi: ez az EU által finanszírozott projekt hozzájárul az egész EU versenyképességének növeléséhez is. Ismét bebizonyosodik, hogy a kohéziós politika minden európai számára nyerő megoldás.”

A gyár a 14,5 millió eurós Tisztességes Átmenet Alapból nyújtott támogatásából épült meg. Várhatóan jelentős pozitív hatással lesz Narva és a tágabb értelemben vett Ida-Viru megye gazdaságára, akár ezer munkahelyet teremtve és világszerte tehetségeket vonzva. Emellett

nagymértékben növeli Európa ipari kapacitását és stratégiai autonómiáját a ritkaföldfém-mágnesek terén.

A gyár erősíti a régió ellenálló képességét, és segíti a térséget az olajpala-kitermeléstől való elmozdulásban, amelyre korábban a gazdaság jelentős része épült – zárta közleménye sorait az EU végrehajtó szerve.

Ismét európai autógyárak állhatnak le, Kína még mindig korlátozza a ritkaföldfémek exportját

Kongatja a vészharangot az európai kereskedelmi kamara. A ritkaföldfémek exportkorlátozása miatt eurómilliókat veszítenek egyes vállalatok – írta korábbi cikkében a Világgazdaság.

A könnyítések ellenére Peking még mindig korlátozza és nehezíti a ritkaföldfémek kivitelét, emiatt van olyan európai cég, amely több millió eurós veszteséget szenvedett – figyelmeztetett a Kínában működő Európai Kereskedelmi Kamara (EKK). A szervezet képviselői a jövő héten terveznek Brüsszelben egyeztetni a problémáról uniós illetékesekkel.

A ritkaföldfémek és a belőlük készülő mágnesek kulcsfontosságúak egy sor ágazatban az autóipartól az okostelefonok gyártásán keresztül a fegyverágazatig. 

Kína uralja a világpiacot, és fegyverként használja ezeket az alapanyagokat többek között a vámháborúban is.

