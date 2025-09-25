Deviza
Csalók lepték el a Facebookot: ne dőljön be az ilyen üzeneteknek!

Újabb veszélyes átverés terjed a közösségi médiában. A Facebookon csalók sürgős adategyeztetésre felhívó Messenger-üzeneteket küldenek. Ha valaki bedől egy ilyen értesítésnek, azzal nemcsak a saját, de az ismerősei adatait is veszélybe sodorhatja.
Világgazdaság
2025.09.25, 20:05

Az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a Facebookon a hivatalosnak tűnő, de a valóságban csaló, gyakran rossz helyesírással operáló profilok – ezek közül az egyik leggyakoribb a Meta Busines Suppotrs, de sok felhasználó kapott üzenetet a Meta Manegertől, vagy korábban a Meta IA-tól. Állítólag már több ezer Facebook-felhasználó kapott ilyen üzeneteket – írta meg az Origo.

All,Meta,Platforms,Apps,On,The,Screen,Of,Smartphone,Facebook,
Csaló Messsenger-üzenetekkel akarnak átverni a Facebookon / Fotó: Shutterstock

Ezzel a trükkel akarják kicsalni adatainkat a Facebookon

A csalás lényege, hogy hivatalosnak látszó Messenger-üzenet érkezik, látszólag a Facebooktól vagy anyacégétől, a Metától, amiben általában arra figyelmeztetnek, hogy a felhasználónak valamilyen szabálysértés miatt vagy mert feltörték a profilját, igazolnia kell a személyazonosságát, különben – rövid határidőt szabva – 24 órán belül felfüggesztik a fiókját (más esetekben ennél is rövidebb, 12 órás határidőt adnak meg). 

A Meta Manegertől például ez a felszólító üzenet érkezik:

Különleges értesítés a Meta vállalattól! Sajnálattal közöljük, hogy a Facebook-fiókja a közeljövőben lezárásra kerül. Facebook-profilján szokatlan tevékenységet észleltünk, például csalást és zaklatást. Gyanítjuk, hogy fiókját feltörték, vagy valaki más visszaél a nevével. Ezért arra kérjük, hogy erősítsen meg néhány információt, hogy továbbra is használhassa szolgáltatásainkat. Ha 24 órán belül nem kapunk választ, fiókját véglegesen deaktiváljuk. Felhasználási feltételek © 2025 Inc. Erősítse meg itt:

A felhasználó gyanakvását elaltathatja, hogy a fiók ellenőrzésére szolgáló gombra egy olyan linket helyeztek el, amely valóban a Facebook oldalára visz, még ha csak egy pillanatra is. Ugyanis ez a Facebook átirányítóoldala, amely rákérdez, hogy valóban el akarjuk-e hagyni a Facebookot, hogy továbbmenjünk egy külső oldalra. Így az URL tényleg a Facebook.com-mal kezdődik, de egyből átirányít egy másik, már jóval gyanúsabb nevű oldalra (supportmeta282.wixstudio.com).

Ha ezen az oldalon rákattintunk az Ellenőrzés most gombra, akkor elkérik a Facebook-bejelentkezési adatokat (e-mail/telefonszám/jelszó), ugyanúgy, mint ahogyan a Facebookra kell belépni.

Ha pedig kiadjuk ezeket az adatokat, akkor azonnal ellopják a Facebook-profilunkat, de hozzáférhetnek az Instagram- és az üzleti fiókokhoz, sőt, akár a bankkártyaadatokhoz is eljuthatnak. A felhasználót kizárhatják a saját profiljából, majd törölhetik vagy módosíthatják az adatait.

A csalók innentől kezdve már az ismerőseinknek is küldhetnek Messenger-üzenetet ugyanezzel a felszólítással, és ha ők sem elég figyelmesek, akkor őket is átverhetik.

Ha ide kattint, akkor jó tanácsokat olvashat arról, hogy mit tehet, ha feltörték az oldalát.

 

