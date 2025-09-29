Örülhetnek a Barcelona szurkolói, elmondta az alpolgármester, mikor térhet vissza felújított stadionjába a csapat

Ahogy arról többször is beszámoltunk, az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai régóta elhúzódnak, az eredetileg tervezet tavaly novemberi újranyitáshoz képest már majdnem egyéves a csúszás. Szeptember közepén úgy tűnt, most már tényleg napok kérdése, és visszatérhet a megújult, modernizált Camp Nouba a katalán sztárcsapat. Akkor a szeptember 28-i, Real Sociedad elleni bajnokit emlegették a spanyol sajtóban a lehetséges nyitómeccsként, és az is szóba került, hogy a Barca a PSG elleni BL-nyitányon is már a régi-új arénában játszana.

Most még üres a Camp Nou, de hamarosan birtokba veheti megújult stadionját az FC Barcelona / Fotó: Anadolu via AFP

Nos, ezeket a határidőket sem sikerült tartani, vasárnap a Sociedadot az Olimpiai Stadionban fogadta a csapat, és a szerdai Bajnokok Ligája-rangadónak is a Montjuicon található pálya ad majd otthont. Ugyanakkor ismét felcsillant a reménysugár, hogy már nem kell sokat várniuk a gránátvörös-kék drukkereknek a hazatérésre.

A klubvezetés már a múlt hét elején benyújtotta a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, akkor még a városi tanács illetékesei különböző hiányosságok miatt elutasították a kérelmet.

Hétfőn azonban a Barca ügyeiben általában jól értesült El Mundo Deportivo című sportlap arról írt, hogy Albert Batlle, Barcelona alpolgármestere szerint komoly esély van rá, hogy az október 18-i Girona elleni meccset már a Camp Nouban játszhatják le Lamine Yamalék.

Reméljük, hogy a szükséges kiigazításokat elvégzik, és így megadható lesz az engedély a Camp Nou részleges újranyitására. Úgy gondolom, hogy a fennálló kisebb problémák megoldhatók

– mondta az alpolgármester a RAC1 katalán rádióállomásnak.

A tervek szerint eleinte 27 ezer drukker lehet jelen a mérkőzéseken, majd ahogy halad az építkezés, fokozatosan bővülhet a nézőszám is, a következő fázisban 45 ezerre, idővel pedig természetesen a teljes stadiont birtokba vehetik majd a fanatikusok:

az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.

Közel százmillió eurót spórolhat éves szinten a hazatéréssel az FC Barcelona

Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.