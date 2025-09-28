Fico nagyon keményen beszólt Brüsszelnek

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és szlovák kollégája, Robert Fico közösen léptek fel vasárnap a két ország határán, és ellenállásukat fejezték ki az orosz olajról való lemondásra irányuló nyomással szemben.

Orbán Viktor és Robert Fico / Fotó: Anadolu via AFP

Senki ne mondja meg nekünk, honnan szerezzük be a gázt és az olajat

– mondta Fico szlovák kormányfő a magyarországi Esztergomban összegyűltek előtt. – "A nemzetközi jog szerint egy szuverén ország maga dönt az energiamixéről" - idézi a szlovák miniszterelnököt a Bloomberg.

Fico: az orosz energiáról való leválás ideológiai döntés

Fico támogatta a magyar miniszterelnök álláspontját; az Európai Unió azon törekvését, hogy elzárja az orosz energiát, „politikai és ideológiai döntésnek” nevezte, amely nemcsak Szlovákiát és Magyarországot sújtaná leginkább, hanem egész Európát károsítaná.

Mindkét vezető azzal érvelt, hogy a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítmányokról való lemondás gazdasági és műszaki szempontból is megvalósíthatatlan, mivel a két országnak nincs tengerpartja, ami erősen korlátozza a lehetőségeiket az orosz energiától való függetlenedésre.

Brüsszel - washingtoni nyomásra - egyre szigorúbb intézkedéseket sürget Moszkva kőolajexportja ellen. Orbán és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a múlt héten Donald Trumppal is megvitatták a kérdést, a szlovák vezető a találkozót konstruktívnak nevezte.

A magyar és a szlovák miniszterelnök az esztergomi Mária Valéria hídon találkoztak, amely összeköti a magyarországi Esztergomot és a szlovákiai Párkányt, a híd 130. évfordulóját ünnepelve.

Trump megérti Magyarország helyzetét

A magyar miniszterelnök telefonon tájékoztatta Trump elnököt a kialakult helyzetről. Ennek nyomán Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról. „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.