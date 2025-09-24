Gazdag filmrajongók előnyben: sok millió dollárért, de hozzá lehet jutni az egyik legnagyobb hollywoodi rendező legendás házához

A Los Angeles-i Outpost Estates domboldalán található ingatlan évtizedeken át szolgált David Lynch művészi univerzumának központjaként. A 2,3–2,5 hektáros területen hét épület áll, köztük a Beverly Johnson House, vendégház, medence és a rendező munkaterületei – köztük saját stúdió és filmvetítőszoba.
A birtok jelenleg 15 millió dolláros áron szerepel az ingatlanpiacon. A főépületet 1963-ban Lloyd Wright, Frank Lloyd Wright fia tervezte, Lynch pedig 1987-ben vásárolta meg. Azóta folyamatosan bővítette a birtokot, több telket vásárolt hozzá, és Eric Lloyd Wright közreműködésével újabb építményeket – például a medencét és kiszolgálóegységeit – emeltetett.
Az ingatlan nem csupán építészeti, hanem filmes szempontból is különleges:
egyik épülete szerepelt a Lost Highway című filmben, és itt kapott helyet Lynch utómunka-stúdiója is.
A hirdetés megjelenése után élénk érdeklődés indult meg, ugyanakkor a tulajdonos család kiemelten fontosnak tartja, hogy az új vevő tisztelettel bánjon Lynch szellemi örökségével. Az eladók célja, hogy a birtok ne csak lakófunkciót töltsön be, hanem kulturális értékként is fennmaradjon.
Ingatlanpiaci szempontból a birtok különleges helyet foglal el. Az ikonikus státusz és az egyedi építészeti megoldások jelentős prémiumot adnak az értékéhez, ugyanakkor a fenntartása is költséges lehet:
folyamatos karbantartást.
David Lynch otthonának eladása így messze túlmutat egy hagyományos ingatlantranzakción. Az új tulajdonos nemcsak egy házat, hanem a kreatív életmű lenyomatát is megvásárolja.
David Lynch az egyik legismertebb és legnagyobb hatású kortárs filmes, rendező, producer, író és művész, aki karrierje során jelentős vagyont halmozott fel. Elsősorban olyan kultikus filmekkel vált híressé, mint a Blue Velvet, a Twin Peaks vagy a Mulholland Drive, amelyek nemcsak művészi értékük miatt váltak ikonikusokká, hanem anyagi sikerüknek köszönhetően is hozzájárultak Lynch vagyongyarapodásához.
A rendező nettó vagyona becslések szerint 50–60 millió dollár között mozog, amely főként a filmipari bevételeiből, televíziós projektekből, valamint különféle kreatív vállalkozásaiból – például művészeti kiállításokból és zenei produkciókból – származik.
