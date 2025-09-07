Filmdráma teheti dollármilliárdossá az akciósztárt – Dwayne Johnson más befektetései is tarolnak

A hollywoodi szupersztár, Dwayne „The Rock” Johnson egy merész üzleti és művészi döntést hozott: a látványos akciófilmek után egy karakterközpontú drámával, a The Smashing Machine, magyarul Zúzógép című filmmel jelentkezett a velencei filmfesztiválon. Az Origo cikkéből kiderül, hogy ez a lépés nemcsak a kritikusok tetszését nyerte el, de a gazdasági szakértők szerint új utat nyithat Johnson számára, hogy átlépje a milliárdos határt.
A sztár, akinek vagyona már most megközelíti a 800 millió dollárt, éves szinten pedig 100 millió dolláros bevételt termel filmekből, reklámokból és vállalkozásokból, most tudatosan váltott a komolyabb, művészi szerepek felé.
Ezt a stratégiai döntést a The Smashing Machine című film fémjelzi, amelyben Johnson egy MMA-legendát alakít. A váltás célja a márka diverzifikálása és új, presztízsértékű bevételek generálása, például egy esetleges Oscar-díj révén. Johnson üzleti birodalma már most is lenyűgöző:
A szakértők szerint a tequilamárkában meglévő tulajdonrésze önmagában is elegendő lehet a milliárdosstátusz eléréséhez. Emellett Johnson a WWE és az UFC anyavállalatának, a TKO Group Holdingsnak is igazgatósági tagja lett, amiért 30 millió dollár értékű részvényt kapott.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.