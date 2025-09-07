Filmdráma teheti dollármilliárdossá az akciósztárt – Dwayne Johnson más befektetései is tarolnak

A hollywoodi szupersztár, Dwayne „The Rock” Johnson egy merész üzleti és művészi döntést hozott: a látványos akciófilmek után egy karakterközpontú drámával, a The Smashing Machine, magyarul Zúzógép című filmmel jelentkezett a velencei filmfesztiválon. Az Origo cikkéből kiderül, hogy ez a lépés nemcsak a kritikusok tetszését nyerte el, de a gazdasági szakértők szerint új utat nyithat Johnson számára, hogy átlépje a milliárdos határt.

A filmsztár Dwayne Johnson hamarosan dollármilliárdossá válhat / Fotó: Hans Lucas via AFP

A sztár, akinek vagyona már most megközelíti a 800 millió dollárt, éves szinten pedig 100 millió dolláros bevételt termel filmekből, reklámokból és vállalkozásokból, most tudatosan váltott a komolyabb, művészi szerepek felé.

Nem csak a filmszerepekkel keres pénzt

Ezt a stratégiai döntést a The Smashing Machine című film fémjelzi, amelyben Johnson egy MMA-legendát alakít. A váltás célja a márka diverzifikálása és új, presztízsértékű bevételek generálása, például egy esetleges Oscar-díj révén. Johnson üzleti birodalma már most is lenyűgöző:

a Seven Bucks Productions filmjei 2024-ben 4,6 milliárd dollár bevételt hoztak a mozipénztáraknál,

míg a Teremana Tequila nevű italmárkája már most multimilliárdos vállalkozás.

A szakértők szerint a tequilamárkában meglévő tulajdonrésze önmagában is elegendő lehet a milliárdosstátusz eléréséhez. Emellett Johnson a WWE és az UFC anyavállalatának, a TKO Group Holdingsnak is igazgatósági tagja lett, amiért 30 millió dollár értékű részvényt kapott.

