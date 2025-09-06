Démonok, K-pop és dollármilliók: új sztár született a streamingpiacon

A K-pop démonvadászok 2025. június 20-án debütált a Netflixen, és azóta több mint 236 millió megtekintést ért el, ezzel megelőzve a korábbi rekordert, a Különösen Veszélyes Bűnözőket. A film története egy K-pop lánycsoportról szól, akik titokban démonvadászok, és a világ megmentésére kelnek útra.

Rekordokat döntött a Netflix új sikerfilmje / Fotó: NurPhoto via AFP

A műfajkeveredés – a zene, akció és fantasy elemek ötvözése – széles közönséget vonzott, és a film több mint 393 millió órányi megtekintést generált.

Kereskedelmi és zenei siker

A film nemcsak a streaming platformokon aratott sikert, hanem a mozikban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Augusztus 23-án és 24-én több mint 1 700 amerikai, kanadai, ausztrál, új-zélandi és brit moziban mutatták be sing-along verzióját, amely 19,2 millió dolláros bevételt hozott az Egyesült Államokban. A film zenéje szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a Golden című dal a Billboard Hot 100 élére került, és több mint 3 milliárd streamet generált világszerte.

Mi az a K-pop? A K-pop a dél-koreai popzene, amely a 2000-es években vált világszerte népszerűvé. A műfaj a nyugati popzenéhez hasonlóan magában foglalja az elektronikus, hiphop, rock és R&B elemeket, de a K-pop-ra a vizuális komponensek, a rendkívül kidolgozott koreográfiák, a divatos öltözetek és a tökéletesen begyakorolt produkciók is jellemzőek. Ez az iparág a zene mellett a divatot, a táncot és a közösségi médiát is magába foglalja.

A film sikere egyet jelent: jön a folytatás

A hatalmas sikere után a Netflix és a Sony Pictures Animation bejelentették, hogy folytatják a történetet. A tervek között szerepel egy élőszereplős remake, egy televíziós sorozat és egy színpadi musical is. A rendező, Maggie Kang elmondta, hogy a folytatásban a főszereplők, Rumi, Mira és Zoey háttértörténetét szeretnék kibővíteni, hogy a nézők még jobban megismerhessék őket.

A Netflix igen jó úton halad a még nagyobb siker felé

Az egyik legnagyobb streaming szolgáltató 2025 első két negyedévében a várakozásokat felülmúló eredményeket közölt még júliusban: a második negyedéves bevételek éves szinten 16 százalékkal nőttek, elérve a 11,08 milliárd dollárt, míg a részvényenkénti eredmény 7,19 dollár lett – szintén jobb az elemzői várakozásoknál. A cég az éves árbevételi előrejelzését is emelte: most 44,8 és 45,2 milliárd dollár közé várja, az eredeti 43,5–44,5 milliárd dolláros sáv helyett.