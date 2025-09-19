Újra megnyitották a Notre-Dame ikertornyait, először a tűzvész óta

A francia turizmus szimbolikusan és gazdasági értelemben is fordulóponthoz érkezett: Emmanuel Macron elnök ünnepélyesen újranyitotta a párizsi Notre-Dame-katedrális két híres tornyát, amelyek a 2019-es tűzvészben súlyosan megrongálódtak.
A közönség mostantól ismét felmászhat a 424 lépcsőfokon, hogy közelről láthassa a gótikus szörnyalakokat és a páratlan panorámát.
A belépők az első hétvégére mindössze 24 perc alatt fogytak el.
A rekonstrukció összesen 700 millió euróba került, és Macron számára politikai siker is: betartotta ígéretét, miszerint öt éven belül helyreállítják a székesegyházat.
Bár a decemberi nagyszabású újranyitás után most a tornyok is visszanyerték régi fényüket, a felújítás folytatódik, a következő cél az apszis teljes restaurálása.
A turizmus is új rekordot állított fel. A Banque de France adatai szerint júliusban a turisztikai bevételek elérték a 9023 millió eurót, ami minden idők legmagasabb havi értéke. Ez nemcsak a világjárvány utáni kilábalás végét jelzi, hanem azt is, hogy a kulturális attrakciók – élükön a Notre-Dame újjászületésével – új lendületet adnak a francia gazdaságnak.
Az újranyitott tornyok egyszerre szimbolizálják Párizs kitartását és a turizmus felfutását, amelynek hatása a következő hónapokban tovább erősítheti Franciaország gazdasági teljesítményét.
Notre-Dame: közel 300 milliárd forintból kapta vissza régi pompáját a székesegyház
Hamarosan átadják az öt évvel ezelőtt a tűzvész martalékává vált templomot, amely az egyik legnépszerűbb turistalátványosság volt. A Notre-Dame felújítása hatalmas összeg volt, megnéztük, mire költötték azt a több százmillió eurót. Az is kiderült, mire költik a jótékonykodások során összegyűlt, de már fel nem használt pénzt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.