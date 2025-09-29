Japán gigavállalat hajt végre óriási leépítést Erdélyben - az autóipari beszállító eddig bírta, lépnie kellett

Kétszáznál több dolgozót bocsát el dési gyárából a japán Fujikura – írta az Economedia.ro a polgármesteri hivatal tájékoztatása alapján.
„Kollektív elbocsátási folyamat kezdődött a dési vállalatnál. Körülbelül 200 dolgozóról van szó. A Kolozs megyei munkaerő-elosztó ügynökséggel közösen monitorozzuk a helyzetet” – nyilatkozta Costan Morar dési polgármester. Hozzátette: a cég azzal indokolja az elbocsátásokat, hogy a munkaerő létszámát a rendelések volumenéhez kell igazítania.
A polgármester közlése szerint a Kolozs megyei üzemben az elbocsátásokat követően mintegy 500 ember fog dolgozni. A dési gyárban az autóipar számára gyártanak kábeleket.
A japán Fujikura optikai kábelek gyártásával, valamint kábelhálózatok tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. A vállalat a 2024-es pénzügyi évben 6,549 milliárd dollár (2563,016 milliárd forint) árbevétel mellett 906 millió dollár (354,572 milliárd forint) bruttó eredményt ért el.
A Fujikura Automotive Romania SRL tavaly mintegy 760 munkavállalót foglalkoztatott. 2015-ben a cégnek még 5677 dolgozója volt. 2024-ben a Fujikura romániai leányvállalata 100,079 millió lej (7,713 milliárd forint) árbevétel mellett 2,649 millió lej (204,158 millió forint) bruttó eredményt ért el.
