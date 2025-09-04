Giorgio Armani halála megrázta a sportvilágot, a kosárlabdához és a futballhoz is ezer szállal kötődött a divatmogul

A 2000-es évektől olyan, a divat világára fogékony sztárfutballisták reklámozták időnként Giorgio Armani különböző kreációit és termékeit, mint David Beckham, Kaká vagy David James.
Armani 2004-ben elindította az EA7 sportmárkát, amelynek egyik arca kezdettől fogva az AC Milan csatárklasszisa és a tervező személyes jó barátja, Andrij Sevcsenko lett, a márka nevében szereplő 7-es is Sevcsenko Milanban viselt mezszámára utal.
A 2021-es Európa-bajnokságon aranyérmet nyert olasz csapatnak szintén Armani tervezte az öltönyeit, a világoskék színű zakó és a fekete nadrág alkotta összeállítást Enzo Bearzot, az olaszok korábbi legendás szövetségi kapitánya inspirálta.
Armani a válogatott mellett az utóbbi években a Juventus csapatát is ellátta öltönyökkel, 2022 óta a divatház szállította a torinói Zebrák női és férfi futballistáinak ünneplő ruháit.
A labdarúgás világából ki kell még emelnünk az SSC Napoli és Armaniék együttműködését: a Serie A-ban jelenleg címvédő délolasz gárda játékosai 2021 óta EA7 márkájú mezekben lépnek pályára, emellett az edzőfelszereléseket, melegítőket, dzsekiket is Armaniéktól kapják. A Napoli hivatalos boltjában kapható utcai ruházati termékeket, kabátokat, pulóvereket, sapkákat szintén az EA7 gyártja.
Az Armani divatház az olasz olimpiai csapatnak is régóta partnere: a 2012-es londoni játékok óta ők készítik az olasz sportolók formaruháit, a jövőre Milánóban és Cortina d'Ampezzóban rendezendő téli olimpián sem lesz ez másként.
A köztudottan nagy sportrajongó Armani 2008-ban lett az Olimpia Milano kosárlabdacsapatának tulajdonosa, miután megvásárolta a klubot Giorgio Corbelli olasz vállalkozótól. Irányítása alatt az egyébként is veretes múltú egyesületre újabb aranykorszak köszöntött: az olasz bajnokságot hat, az olasz kupát négy alkalommal nyerték, és stabil résztvevői voltak a legnagyobb európai klubtorna, az Euroliga küzdelmeinek: 2021-ben még a sorozat négyes döntőjébe is sikerült bejutniuk.
Armani stabil anyagi hátteret biztosított a csapat működéséhez, az utóbbi években szezononként körülbelül 40 millió eurós költségvetésből dolgoztak, ezzel az Euroliga legszűkebb élmezőnyébe tartoztak pénzügyi lehetőségek terén.
A Basketnews szakportál összeállítása szerint a 2024/25-ös idényben 39 millió eurós büdzséből gazdálkodtak, ennél nagyobb költségvetése csak a Real Madridnak volt 45 millióval.
A divattervező nem pusztán névadó szponzora és tulajdonosa volt a klubnak, rendszeresen személyesen szurkolt a csapat meccsein.
Giorgio Armani igazi úttörő volt, a globális kultúra ikonja és sportágunk elkötelezett barátja
– méltatta az olasz mestert Dejan Bodiroga, az Euroliga elnöke, aki megjegyezte, végtelenül hálás azért a rengeteg támogatásért, amit Armani az Euroligának és általában az európai kosárlabdának nyújtott. Bodiroga hozzátette, Armani pótolhatatlan űrt hagy maga után, munkássága inspirációul szolgálhat.
Nem fukarkodott a dicsérő szavakkal Paulius Motiejunas, az Euroliga vezérigazgatója sem, aki úgy fogalmazott, Armani megmutatta, hogy a kosárlabda ugyanolyan fontos és megbecsült része lehet a mindennapjainknak és a kultúránknak, mint a művészet vagy a divat, és olyan értékekkel gazdagította a sportág közegét, amelyek túlmutatnak a puszta sportszakmai kereteken.
A labdarúgás világából a Juventus csapata közleményében az olasz elegancia és stílus időtlen ikonjának nevezte Armanit, az AC Milan pedig Milánó szimbólumakért hivatkozott a legendás tervezőre – derül ki a Reuters összeállításából.
A Napoli elnöke, Aurelio de Laurentis szintén részvétét fejezte ki Giorgio Armani halála miatt, és barátjaként emlegette az elhunyt divatmogult.
