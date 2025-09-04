Giorgio Armani halála megrázta a sportvilágot, a kosárlabdához és a futballhoz is ezer szállal kötődött a divatmogul

A 2000-es évektől olyan, a divat világára fogékony sztárfutballisták reklámozták időnként Giorgio Armani különböző kreációit és termékeit, mint David Beckham, Kaká vagy David James.

Armani nem csak tulajdonosa és szponzora, elkötelezett szurkolója is volt az Olimpia Milano kosárcsapatának, rendszeresen kilátogatott a gárda meccseire is/Fotó: NurPhoto via AFP

Armani 2004-ben elindította az EA7 sportmárkát, amelynek egyik arca kezdettől fogva az AC Milan csatárklasszisa és a tervező személyes jó barátja, Andrij Sevcsenko lett, a márka nevében szereplő 7-es is Sevcsenko Milanban viselt mezszámára utal.

Égszínkék elegencia és zebracsíkok: az olasz válogatottól a Napolin át a Juventusig

A 2021-es Európa-bajnokságon aranyérmet nyert olasz csapatnak szintén Armani tervezte az öltönyeit, a világoskék színű zakó és a fekete nadrág alkotta összeállítást Enzo Bearzot, az olaszok korábbi legendás szövetségi kapitánya inspirálta.

Armani a válogatott mellett az utóbbi években a Juventus csapatát is ellátta öltönyökkel, 2022 óta a divatház szállította a torinói Zebrák női és férfi futballistáinak ünneplő ruháit.

A Napoli futballistái 2021 óta EA7 márkájú mezekben játszanak, a csapathoz idén nyáron érkezett Kevin de Bruyne is büszkén feszít az Armani gyártmányú-dresszben/Fotó: NurPhoto via AFP

A labdarúgás világából ki kell még emelnünk az SSC Napoli és Armaniék együttműködését: a Serie A-ban jelenleg címvédő délolasz gárda játékosai 2021 óta EA7 márkájú mezekben lépnek pályára, emellett az edzőfelszereléseket, melegítőket, dzsekiket is Armaniéktól kapják. A Napoli hivatalos boltjában kapható utcai ruházati termékeket, kabátokat, pulóvereket, sapkákat szintén az EA7 gyártja.

Az Armani divatház az olasz olimpiai csapatnak is régóta partnere: a 2012-es londoni játékok óta ők készítik az olasz sportolók formaruháit, a jövőre Milánóban és Cortina d'Ampezzóban rendezendő téli olimpián sem lesz ez másként.

Giorgio Armani Európa egyik leggazdagabb kosárcsapatává tette az Olimpia Milanót

A köztudottan nagy sportrajongó Armani 2008-ban lett az Olimpia Milano kosárlabdacsapatának tulajdonosa, miután megvásárolta a klubot Giorgio Corbelli olasz vállalkozótól. Irányítása alatt az egyébként is veretes múltú egyesületre újabb aranykorszak köszöntött: az olasz bajnokságot hat, az olasz kupát négy alkalommal nyerték, és stabil résztvevői voltak a legnagyobb európai klubtorna, az Euroliga küzdelmeinek: 2021-ben még a sorozat négyes döntőjébe is sikerült bejutniuk.