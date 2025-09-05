Ez felér egy hadüzenettel: Európa rommá bírságolta Amerikai büszkeségét – most Trump következik

Az Európai Bizottság 2,95 milliárd euróra büntette a Google-t az uniós versenyszabályok megsértése miatt, mivel megállapítása szerint az amerikai multinacionális technológiai vállalat torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparágban (adtech) – közölte a brüsszeli végrehajtó testület pénteken.
Az uniós bizottság közleménye szerint a Google azzal torzította a versenyt, hogy saját online vizuális hirdetési szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytársaival szemben, így visszaélt erőfölényével. A bizottság elrendelte, hogy a Google vessen véget ennek, és hozzon intézkedéseket az összeférhetetlenségek megszüntetésére az adtech ellátási láncban.
A Google-nek 60 napja van arra, hogy tájékoztassa a brüsszeli testületet arról, hogyan szándékozik ezt megtenni.
A közlemény Teresa Ribera tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztost idézte, aki azt mondta: a Google jogtalan gyakorlata miatt a hirdetők magasabb marketingköltségekkel szembesültek, amelyeket valószínűleg a termékek és szolgáltatások árában áthárítottak az európai fogyasztókra.
A Google gyakorlata a kiadók bevételeit is csökkentette, ami alacsonyabb szolgáltatási minőséghez és magasabb előfizetési költségekhez vezethetett a fogyasztók számára. A Google visszaélésszerű magatartása ezért negatív hatással volt minden európai polgárra a mindennapi internethasználat során – emelte ki.
A Google gyakorlata több mint 10 évig tartott, és az egész Európai Gazdasági Térségre hatással volt – hívta fel a figyelmet. "Szokásos intézkedéseinkkel összhangban megemeltük a Google bírságát, mivel ez már a harmadik alkalom, hogy a vállalat megszegi az uniós versenyszabályokat" – fogalmazott az uniós biztos.
A Google a bejelentést követően közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen. Véleményük szerint ugyanis a bizottság indokolatlan bírságot szab ki, és olyan változtatásokat követel, amelyek több ezer európai vállalkozásnak ártanak azáltal, hogy megnehezítik a kereskedést.
A Google megtarthatja a Chrome böngészőt és az Android operációs rendszert, és továbbra is fizethet a telefongyártóknak és másoknak, hogy az ő keresőjét részesítsék előnyben – döntött a bíróság a cég ellen indított trösztellenes perben. A Google-nek mindössze a keresési találatok kialakításához szükséges adatokat kell megosztania versenytársaival, például a DuckDuckGóval vagy a Microsofttal.
A döntés szerint emellett az Android operációs rendszert használó készülékek gyártóitól a Google nem várhatja el, hogy alkalmazásboltja, a Play Store használatáért cserébe a cég összes applikációját telepítsék a telefonokra és tabletekre.
A még az első Trump-adminisztráció végén indult versenyjogi eljárást a Biden-adminisztráció és folytatta, és az ügyben eljáró bíró, Amit Mehta a kormányzatnak adott igazat tavaly nyáron, tehát elismerte, hogy a Google piaci erőfölényét kihasználva illegális monopóliumot épített ki az online keresések és az azokhoz kapcsolódó hirdetések terén.
A Google nem kegyelmezett a fejeseknek sem, utcára tették őket
A Google újabb szervezeti átalakításba kezdett: egyetlen év alatt a menedzserek egyharmadától megvált, elsősorban a kis csapatokat irányító vezetőktől. A lépés része annak a stratégiának, amellyel a vállalat bürokráciát csökkentene és hatékonyságot növelne – miközben az elmúlt két évben több hullámban zajlottak elbocsátások és önkéntes kilépési programok is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.