Totális svéd bukás: a világ összes pénzét kifizették nekik a csúcsmodern Gripenekért, most kiderült, nem tudják leszállítani őket határidőre – a térdét csapkodja Amerika

A Brazil Légierő vezetése hivatalosan is elismerte: a svéd Saab által gyártott, Embraer közreműködésével részben Brazíliában összeszerelt Gripen E/F vadászgépek beszerzési programja komoly nehézségekbe ütközött. A késések és a költségek emelkedése miatt az eredetileg 2024-re tervezett szállítási ütemezés legalább nyolc évvel tolódik ki, miközben a teljes projekt 13 százalékkal drágult.
Walsir Josué de Castilho Araújo vezérőrnagy, a Brazil Légierő vezérkari főnöke egy tájékoztatón megerősítette: a gépek átadása messze elmarad az eredeti vállalásoktól. Az új menetrend szerint
Ez azt jelenti, hogy a teljes, 36 gépes flotta csak 2032-re áll majd hadrendbe, szemben az eredetileg 2024 elejére tervezett dátummal. A program költsége a 2014-ben aláírt, 5,4 milliárd dolláros szerződéshez képest 13 százalékkal emelkedett. A vezérőrnagy szerint az így többletként elköltött összegből Brazília mai piaci áron további hat vadászgépet is beszerezhetett volna.
A szerződés 28 együléses és 8 kétüléses Gripen E/F leszállításáról szólt,
a gépek egy részét Svédországban gyártják, másik részét pedig Brazíliában, az Embraer üzemeiben szerelik össze. Ez utóbbi folyamat azonban 11 év alatt sem épült ki teljes körűen.
A Gripen-beszerzés körüli bizonytalanságok nem új keletűek. Az első F–39-es – így nevezi a típust a Brazil Légierő – 2020-ban érkezett az országba, a választás pedig számos vitát keltett: szakértők szerint a 36 gép messze nem elegendő egy ekkora ország védelméhez, ráadásul a Gripen hatótávolsága és mérete korlátozott. Brazíliának ezzel szemben hatalmas területeket kell lefednie, miközben
a szuperszonikus repülőgépek fogadására alkalmas bázisok száma sem jelentős.
A döntést korrupciógyanú és politikai viták is övezték. A 2000-es évektől kezdve a Dassault Rafale és az amerikai Super Hornet is esélyes volt a tenderen, mígnem 2013-ban váratlanul a svédek kerültek ki győztesként – ráadásul egy olyan változattal, amely akkor még csak a tervezőasztalon létezett. Az ügyletet politikai botrányok és elnöki váltások is kísérték, a program pedig azóta is lassan halad előre.
Thaiföld is Gripeneket vásárolt
Thaiföld négy Gripen Jas–39 E/F típusú vadászgépet vásárol a svéd Saab vállalattól 5,3 milliárd svéd korona (190,56 milliárd forint) értékben. A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá.
Mindezek ellenére a Gripen E/F korszerű ugrást jelent a Brazil Légierő számára a jelenlegi F–5-ös flottához képest. A gép modern radarokkal, fejlett elektronikával és jó repülési tulajdonságokkal rendelkezik, és a brazilok szerint képes a „szupercirkálásra” is – bár ezt a képességet szakmai körökben gyakran vitatják.
A kihívás azonban továbbra is adott: a Brazil Légierő 43 darab F–5-ösének kivonása elkerülhetetlen, az olasz–brazil fejlesztésű AMX repülőgépek pedig már elavultak. A Gripenek érkezése ugyan enyhíti a helyzetet, de az ország méreteihez és stratégiai kihívásaihoz képest a 36 darabos flotta messze nem elegendő.
Brazília számára létfontosságú lenne egy nagyobb hatótávolságú, a korszerű Szu–30-asainak képességeivel megegyező típus,
viszont a jelenlegi gazdasági helyzet és a járvány okozta visszaesés egyelőre nem teszik lehetővé ilyen volumenű beszerzések elindítását. A Gripen-program így bár technológiai fejlődést hoz, a dél-amerikai nagyhatalom légvédelmi jövőképe továbbra is bizonytalan.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.