Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vadászgépek
csúszás
Saab
Svédország
Brazília
Gripen
drágulás

Totális svéd bukás: a világ összes pénzét kifizették nekik a csúcsmodern Gripenekért, most kiderült, nem tudják leszállítani őket határidőre – a térdét csapkodja Amerika

A Brazil Légierő hivatalosan is elismerte, hogy súlyos csúszásokkal küzd a vadászgépek beszerzése. A Gripen program szállítási ütemezése legalább nyolc évvel tolódik, miközben a költségek is jelentősen emelkedtek. A helyzet komoly kihívások elé állítja a dél-amerikai ország védelmi stratégiáját.
Gergely Máté
2025.09.20., 16:26

A Brazil Légierő vezetése hivatalosan is elismerte: a svéd Saab által gyártott, Embraer közreműködésével részben Brazíliában összeszerelt Gripen E/F vadászgépek beszerzési programja komoly nehézségekbe ütközött. A késések és a költségek emelkedése miatt az eredetileg 2024-re tervezett szállítási ütemezés legalább nyolc évvel tolódik ki, miközben a teljes projekt 13 százalékkal drágult.

a világ összes pénzét kifizették nekik a csúcsmodern Gripenekért, most kiderült, nem tudják leszállítani őket határidőre
A világ összes pénzét kifizették nekik a csúcsmodern Gripenekért, most kiderült, nem tudják leszállítani őket határidőre / Fotó: AFP

Walsir Josué de Castilho Araújo vezérőrnagy, a Brazil Légierő vezérkari főnöke egy tájékoztatón megerősítette: a gépek átadása messze elmarad az eredeti vállalásoktól. Az új menetrend szerint

  • 2025-ben mindössze egy gép érkezik,
  • 2027-ben négy,
  • 2028-ban öt,
  • 2029-ben kettő,
  • 2030-ban három,
  • majd 2031-ben
  • és 2032-ben évente öt darab.

Ez azt jelenti, hogy a teljes, 36 gépes flotta csak 2032-re áll majd hadrendbe, szemben az eredetileg 2024 elejére tervezett dátummal. A program költsége a 2014-ben aláírt, 5,4 milliárd dolláros szerződéshez képest 13 százalékkal emelkedett. A vezérőrnagy szerint az így többletként elköltött összegből Brazília mai piaci áron további hat vadászgépet is beszerezhetett volna. 

A szerződés 28 együléses és 8 kétüléses Gripen E/F leszállításáról szólt, 

a gépek egy részét Svédországban gyártják, másik részét pedig Brazíliában, az Embraer üzemeiben szerelik össze. Ez utóbbi folyamat azonban 11 év alatt sem épült ki teljes körűen.

Nincs új a nap alatt: a Gripen-vétel eleve nem volt jó ötlet

A Gripen-beszerzés körüli bizonytalanságok nem új keletűek. Az első F–39-es – így nevezi a típust a Brazil Légierő – 2020-ban érkezett az országba, a választás pedig számos vitát keltett: szakértők szerint a 36 gép messze nem elegendő egy ekkora ország védelméhez, ráadásul a Gripen hatótávolsága és mérete korlátozott. Brazíliának ezzel szemben hatalmas területeket kell lefednie, miközben 

a szuperszonikus repülőgépek fogadására alkalmas bázisok száma sem jelentős.

A döntést korrupciógyanú és politikai viták is övezték. A 2000-es évektől kezdve a Dassault Rafale és az amerikai Super Hornet is esélyes volt a tenderen, mígnem 2013-ban váratlanul a svédek kerültek ki győztesként – ráadásul egy olyan változattal, amely akkor még csak a tervezőasztalon létezett. Az ügyletet politikai botrányok és elnöki váltások is kísérték, a program pedig azóta is lassan halad előre.

Thaiföld is Gripeneket vásárolt

Thaiföld négy Gripen Jas–39 E/F típusú vadászgépet vásárol a svéd Saab vállalattól 5,3 milliárd svéd korona (190,56 milliárd forint) értékben. A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá. 

Mindezek ellenére a Gripen E/F korszerű ugrást jelent a Brazil Légierő számára a jelenlegi F–5-ös flottához képest. A gép modern radarokkal, fejlett elektronikával és jó repülési tulajdonságokkal rendelkezik, és a brazilok szerint képes a „szupercirkálásra” is – bár ezt a képességet szakmai körökben gyakran vitatják.

Brazília egyelőre jó nagy lemaradásban van a szomszédaihoz képest

A kihívás azonban továbbra is adott: a Brazil Légierő 43 darab F–5-ösének kivonása elkerülhetetlen, az olasz–brazil fejlesztésű AMX repülőgépek pedig már elavultak. A Gripenek érkezése ugyan enyhíti a helyzetet, de az ország méreteihez és stratégiai kihívásaihoz képest a 36 darabos flotta messze nem elegendő.

Brazília számára létfontosságú lenne egy nagyobb hatótávolságú, a korszerű Szu–30-asainak képességeivel megegyező típus, 

viszont a jelenlegi gazdasági helyzet és a járvány okozta visszaesés egyelőre nem teszik lehetővé ilyen volumenű beszerzések elindítását. A Gripen-program így bár technológiai fejlődést hoz, a dél-amerikai nagyhatalom légvédelmi jövőképe továbbra is bizonytalan.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
csúszás

Totális svéd bukás: a világ összes pénzét kifizették nekik a csúcsmodern Gripenekért, most kiderült, nem tudják leszállítani őket határidőre – a térdét csapkodja Amerika

Eredetileg az amerikai Super Hornet tűnt a befutónak, aztán váratlanul a Gripen nyert.
4 perc
Rituals

Új külföldi lánc jelent meg Magyarországon, izgulhatnak a németek: már meg is nyitotta az első boltját – videón, ahogy megrohanták a vásárlók

Megnyitotta első üzletét a holland hátterű Rituals.
5 perc
elektromos autók

Kínában indított ellentámadást a német autóipar, ez most telitalálat: olyan elektromos modellt mutatott be, amit azonnal megrohamoztak – videó

Megrohanták a kínaiak az Audi új modelljét.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu