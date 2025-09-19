Kátyúban a NATO Európában, a holland hadihajógyártó fregatt helyett vesztegetésiper-védelmet épít

Februárban még Amália koronahercegnő csattantotta el a pezsgőt a vadonatúj Den Helder harci támogatóhajón, ám szeptemberre a holland gyártó felett elborult az ég, ami nagy fejtörést okozhat az európai haderejét gyorsan fejleszteni tervező NATO számára. A cég ellen az év végéig jogi eljárások kezdődnek, ha a hajógyárat elítélik, akkor nem indulhat tendereken, illetve bírságot is kell majd fizetnie.

A Den Helder hadihajó gyártás közben / Fotó: ANP via AFP

Hatalmas csapás lenne a holland hajógyártásra,

ha a Dament elítélnék – mondta Sebastiaan Bennink, az amszterdami Bennink Dunin-Wasowicz ügyvédi iroda partnere. A Damen „döntő fontosságú” Európa katonai kapacitása szempontjából – tette hozzá.

A Gorinchemben székelő, világszerte 55 vállalatot magában foglaló cégcsoport körülbelül 12 ezer embert foglalkoztat globálisan, és 2023-ban több mint 3 milliárd euró (3,6 milliárd dollár) bevételt jelentett.

A Damen két tengeralattjáró-elhárító fregattot épít Hollandiának, két fregattot a belga haditengerészetnek, Németország F126 fregattjait – a legnagyobb hajókat a flottájukban –, valamint tervezi a holland haditengerészet új légvédelmi és parancsnoki fregattjait, illetve kétéltű szállítóhajóit.

Ha nem tudja teljesíteni ezeket a projekteket, nehéz lesz más gyártót megbízni ebben a kritikus időszakban, ugyanis Európában kevés a megfelelő hajógyár – mondta Nick Childs, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) haditengerészeti és tengeri biztonsági vezető kutatója.

A recept a régi: vesztegetés, hamisítás, pénzmosás

A holland ügyészség áprilisban közölte, hogy bíróság elé viszi a Dament két különálló bűnügyi vizsgálat után, amelyek 2006 és 2017 közötti feltételezett vesztegetésről, hamisításról és pénzmosásról, valamint az Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után bevezetett szankciók megsértéséről szólnak.

A szankciók megsértésére vonatkozó vád „olyan áruk és technológiák” szállítására vonatkozik, amelyek „hozzájárulhattak Oroszország katonai és technológiai megerősödéséhez” – közölték az ügyészek áprilisi nyilatkozatukban.

A szankciók vagy exportellenőrzések szándékos megsértése bűncselekménynek számít Hollandiában. A bírák akár a cég éves forgalmának egytizedére rúgó bírságot is kiszabhatnak, ha az alapesetben valamivel több mint egymillió eurós büntetést túl alacsonynak ítélik meg.

Egy bűnvádas elítélés emellett megakadályozhatja a céget abban, hogy európai tendereken vegyen részt – mondta Bennink.