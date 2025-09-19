Kátyúban a NATO Európában, a holland hadihajógyártó fregatt helyett vesztegetésiper-védelmet épít

Februárban még Amália koronahercegnő csattantotta el a pezsgőt a vadonatúj Den Helder harci támogatóhajón, ám szeptemberre a holland gyártó felett elborult az ég, ami nagy fejtörést okozhat az európai haderejét gyorsan fejleszteni tervező NATO számára. A cég ellen az év végéig jogi eljárások kezdődnek, ha a hajógyárat elítélik, akkor nem indulhat tendereken, illetve bírságot is kell majd fizetnie.
Hatalmas csapás lenne a holland hajógyártásra,
ha a Dament elítélnék – mondta Sebastiaan Bennink, az amszterdami Bennink Dunin-Wasowicz ügyvédi iroda partnere. A Damen „döntő fontosságú” Európa katonai kapacitása szempontjából – tette hozzá.
A Gorinchemben székelő, világszerte 55 vállalatot magában foglaló cégcsoport körülbelül 12 ezer embert foglalkoztat globálisan, és 2023-ban több mint 3 milliárd euró (3,6 milliárd dollár) bevételt jelentett.
A Damen két tengeralattjáró-elhárító fregattot épít Hollandiának, két fregattot a belga haditengerészetnek, Németország F126 fregattjait – a legnagyobb hajókat a flottájukban –, valamint tervezi a holland haditengerészet új légvédelmi és parancsnoki fregattjait, illetve kétéltű szállítóhajóit.
Ha nem tudja teljesíteni ezeket a projekteket, nehéz lesz más gyártót megbízni ebben a kritikus időszakban, ugyanis Európában kevés a megfelelő hajógyár – mondta Nick Childs, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) haditengerészeti és tengeri biztonsági vezető kutatója.
A holland ügyészség áprilisban közölte, hogy bíróság elé viszi a Dament két különálló bűnügyi vizsgálat után, amelyek 2006 és 2017 közötti feltételezett vesztegetésről, hamisításról és pénzmosásról, valamint az Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után bevezetett szankciók megsértéséről szólnak.
A szankciók megsértésére vonatkozó vád „olyan áruk és technológiák” szállítására vonatkozik, amelyek „hozzájárulhattak Oroszország katonai és technológiai megerősödéséhez” – közölték az ügyészek áprilisi nyilatkozatukban.
A szankciók vagy exportellenőrzések szándékos megsértése bűncselekménynek számít Hollandiában. A bírák akár a cég éves forgalmának egytizedére rúgó bírságot is kiszabhatnak, ha az alapesetben valamivel több mint egymillió eurós büntetést túl alacsonynak ítélik meg.
Egy bűnvádas elítélés emellett megakadályozhatja a céget abban, hogy európai tendereken vegyen részt – mondta Bennink.
A Damen természetesen máshogy látja: A szankciós ügy nagyon korlátozott számú polgári daru Oroszországba történő szállítását érinti. Ez a szállítás az akkor érvényes szankciós jogszabályok keretein belül történt – közölte a cég tavasszal. Hozzátették: mindig teljes átláthatóságot biztosítanak tevékenységeik során.
Nem ma kezdődött, a cég régóta konfliktusban van az igazságszolgáltatással, 2016-ban a Világbank 18 hónapra eltiltotta a Dament a projektjeitől, mondván, a cég csalást követett el azzal, hogy nem hozta nyilvánosságra egy ügynök személyét és jutalékokat a Nyugat-afrikai Regionális Halászati Program keretében.
Német törvényhozók nemrégiben befagyasztottak egy 671 millió eurós kifizetést a Damennek hat F126 hajóért, miután a cég nem teljesítette a szállítási határidőt. Németország szerint összesen körülbelül 9 milliárd eurót fizet a fregattokért. Ez a lépés a cég szerint „átmeneti likviditási problémát” okozott.
Júniusban az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállamai megállapodtak abban, hogy a bruttó hazai termékük 5 százalékára emelik a védelmi kiadásokat a korábbi 2 százalékról. Ez – elvben – nagy lehetőséget jelentene a hajógyártónak is, ugyanis mára a tenger alatti infrastruktúra megfelelő védelme is elengedhetetlenné vált.
Ha egy olyan hajógyártó, mint a Damen, problémákkal szembesül, annak jelentős következményei lennének, és nem csak Hollandia számára
– mondta Sidharth Kaushal, a londoni Royal United Services Institute tengerészeti kutatója.
