Ezek a világ legerősebb hadiipari cégei: máris látszik, hogy jön föl Európa is

Az Ukrajnában zajló háború a globális hadiipart is alapvetően változtatta meg, így számos új szereplő tűnt fel a piacon, de a Defense News a világ 100 legnagyobb hadiipari vállalkozását felsoroló friss listája arról is tanúskodik, hogy az iparág legnagyobb szereplőit azért nehéz megszorongatni. Az adatokból az is kiderül, hogy már látszódnak a jelei az európai fegyverkezésnek.

A legnagyobb hadiipari cég az F-35-ös lopakodó vadászgép mögött áló Lockheed Martin/Fotó: NurPhoto via AFP

Őrületes ütemben nőnek a hadiipari kiadások

A lista nem a piaci kapitalizáció, hanem a kifejezetten védelemhez köthető tavalyi bevételek alapján készült el, így azok a vállalatok nem kerülnek túlságosan előre, melyek tevékenységének csak kis részét teszi ki a fegyvergyártás. A szektor egésze az elmúlt évben is lendületesen nőtt, a 661 milliárd dollár védelmi bevétel 11 százalékkal volt magasabb, mint az egy évvel korábban feljegyzett 594 milliárd dollár.

Mindez egybevág a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) adataival is, mely szerint

a világ országai tavaly 2,7 ezermilliárd dollárt költöttek hadseregeikre, ami 9,4 százalékos növekedést jelent éves szinten és a hidegháború vége óta ez a legnagyobb mértékű éves növekedés.

A listának vannak némi hiányosságai is, így azon például nem kapott helyet a tavalyi második helyet elérő Aviation Industry Corporation of China, ugyanakkor rögtön a harmadik helyre ért fel egy, a tavalyi listáról kimaradt másik kínai óriás, a China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). A teljes bevétel (közel 121 milliárd dollár) alapján a CASIC első lenne a listán, ám a hadiipari forgalom csupán a cég eladásainak kevesebb, mint egyharmadát (közel 39 milliárd dollár) teszi ki. A nyilvános adatokon alapuló listán az orosz vállalatokat is hiába keresnénk, azokat nem fogjuk megtalálni.

A legnagyobb hadiipari cégek még mindig Amerikában vannak, de Kína is erős és Európa is jön föl

Az első helyet így 2023 után tavaly is az F-35-ös lopakodó vadászgépet gyártó Lockheed Martin szerezte meg, ahol a 71 milliárd dolláros bevételből több mint 68 milliárd köthető a hadiiparhoz, a második helyezett pedig az egykori Raytheon, mely ma már RTX néven működik. Bár az RTX teljes forgalma több mint 80 milliárd dollárt tett ki, a védelmi eladások mennyisége csak 43 milliárd dollárt meghaladó összeg volt.