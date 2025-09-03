A hajlítható telefon csak bemelegítés: 2027-ben jön az eddigi legerősebb iPhone

Az okostelefon-piac évek óta várja, mikor lép be az Apple a hajlítható kijelzős készülékek világába. A Samsung és más gyártók már több generáción keresztül finomították saját modelljeiket, de Cupertinóban eddig a tökéletes időzítésre vártak. Most úgy tűnik, eljött a pillanat: ha minden igaz, 2026 őszén debütálhat az első hajlítható iPhone, mely nemcsak formájában, hanem funkcióiban is új fejezetet nyithat az Apple történetében.
A Bloomberg Apple-szakértője, Mark Gurman szerint az új készülék „könyvszerű” kialakítást kap, vagyis oldalirányban nyitható majd szét, hasonlóan a piacon lévő hajlítható modellekhez. Kinyitva egy kisebb tablet méretét érheti el, ami ideális lehet tartalomfogyasztásra vagy munkára. A kamerarendszer négy egységből áll majd: két hátlapi kamera, egy belső és egy előlapi szenzor biztosítja a fotós és videós lehetőségeket.
A Face ID viszont hiányozni fog a repertoárból – helyette a Touch ID tér vissza,
mely a bekapcsológombba integrálva működik, hasonlóan az iPad Air és iPad mini megoldásához.
A kijelző várhatóan fejlettebb panelt használ majd, mely kevésbé láthatóvá teszi a hajtásvonalat, ami sok mai felhasználót zavar. A telefonba az Apple saját fejlesztésű C2 modemje kerül, mely az iPhone 18 Pro készülékekben is megtalálható lesz. Emellett a fizikai SIM-kártya helyett kizárólag eSIM-et támogat – ez illeszkedik az Apple fokozatos átállási stratégiájához.
Elemzői információk szerint a készülék belső kijelzője 7,8 hüvelykes, a külső panel pedig 5,5 hüvelykes lesz. Összecsukva mindössze 9–9,5 milliméter vastagságot érhet el, ami kifejezetten karcsú a jelenlegi hajlítható telefonokhoz képest.
A hajlítható iPhone nem egyedülálló lépés, hanem része egy hároméves stratégiának, mely alapjaiban rázza meg az Apple termékpalettáját. 2025 szeptemberében érkezik az iPhone 17 Air, mely a könnyedségre és az új dizájnra helyezi a hangsúlyt. Egy évvel később debütálhat a foldable iPhone, majd
2027-ben jön a jubileumi iPhone 20, mely a hírek szerint teljesen körbefutó, ívelt üvegkialakítást kap.
Az Apple mindig akkor lépett új területre, amikor biztos volt abban, hogy képes meghatározni a piacot. Így történt az iPod, az iPhone, majd az Apple Watch esetében is. A hajlítható iPhone is hasonló fordulatot hozhat: nemcsak a dizájnt, hanem a felhasználói élményt is új szintre emelheti.
Hivatalos megerősítés persze még nincs, de ha a szivárgások pontosnak bizonyulnak, az iPhone-rajongók izgalmas évekre készülhetnek – és a várakozás hamarosan elkezdődik, hiszen néhány héten belül itt az iPhone 17.
Az Apple lerántja a leplet az újdonságokról
Az Apple hivatalosan is bejelentette: szeptember 9-én rendezi meg idei őszi bemutatóját. A vállalat a Steve Jobs Theaterben tartott eseményen nemcsak új iPhone-modelleket, hanem frissített Apple Watchokat, iPad Prokat és egy gyorsabb Vision Pro headsetet is bemutathat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.