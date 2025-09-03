A hajlítható telefon csak bemelegítés: 2027-ben jön az eddigi legerősebb iPhone

Az okostelefon-piac évek óta várja, mikor lép be az Apple a hajlítható kijelzős készülékek világába. A Samsung és más gyártók már több generáción keresztül finomították saját modelljeiket, de Cupertinóban eddig a tökéletes időzítésre vártak. Most úgy tűnik, eljött a pillanat: ha minden igaz, 2026 őszén debütálhat az első hajlítható iPhone, mely nemcsak formájában, hanem funkcióiban is új fejezetet nyithat az Apple történetében.

A Bloomberg Apple-szakértője, Mark Gurman szerint az új készülék „könyvszerű” kialakítást kap, vagyis oldalirányban nyitható majd szét, hasonlóan a piacon lévő hajlítható modellekhez. Kinyitva egy kisebb tablet méretét érheti el, ami ideális lehet tartalomfogyasztásra vagy munkára. A kamerarendszer négy egységből áll majd: két hátlapi kamera, egy belső és egy előlapi szenzor biztosítja a fotós és videós lehetőségeket.

A Face ID viszont hiányozni fog a repertoárból – helyette a Touch ID tér vissza,

mely a bekapcsológombba integrálva működik, hasonlóan az iPad Air és iPad mini megoldásához.

A kijelző várhatóan fejlettebb panelt használ majd, mely kevésbé láthatóvá teszi a hajtásvonalat, ami sok mai felhasználót zavar. A telefonba az Apple saját fejlesztésű C2 modemje kerül, mely az iPhone 18 Pro készülékekben is megtalálható lesz. Emellett a fizikai SIM-kártya helyett kizárólag eSIM-et támogat – ez illeszkedik az Apple fokozatos átállási stratégiájához.

Elemzői információk szerint a készülék belső kijelzője 7,8 hüvelykes, a külső panel pedig 5,5 hüvelykes lesz. Összecsukva mindössze 9–9,5 milliméter vastagságot érhet el, ami kifejezetten karcsú a jelenlegi hajlítható telefonokhoz képest.

Az Apple hosszú távra tervez

A hajlítható iPhone nem egyedülálló lépés, hanem része egy hároméves stratégiának, mely alapjaiban rázza meg az Apple termékpalettáját. 2025 szeptemberében érkezik az iPhone 17 Air, mely a könnyedségre és az új dizájnra helyezi a hangsúlyt. Egy évvel később debütálhat a foldable iPhone, majd

2027-ben jön a jubileumi iPhone 20, mely a hírek szerint teljesen körbefutó, ívelt üvegkialakítást kap.

Az Apple mindig akkor lépett új területre, amikor biztos volt abban, hogy képes meghatározni a piacot. Így történt az iPod, az iPhone, majd az Apple Watch esetében is. A hajlítható iPhone is hasonló fordulatot hozhat: nemcsak a dizájnt, hanem a felhasználói élményt is új szintre emelheti.