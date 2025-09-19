Deviza
EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44% EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24% BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gaming
Horizon Zero Dawn
videójátékok
Horizon Forbidden West
Tencent
Sony

Dagad a botrány a Sony és a Tencent között: a Horizon-per felforgatja a videójátékok világát

A Sony és a Tencent jogi csatája új szintre lépett, miután a kínai óriás hivatalos válaszban utasította vissza a vádakat. A Horizon-per középpontjában az áll, hogy a Light of Motiram mennyire tekinthető a Horizon Zero Dawn másolatának. A jogvita akár precedenst is teremthet a videójátékok szerzői jogának értelmezésében.
Gergely Máté
2025.09.19., 17:27

Túlzás nélkül mondható, hogy hatalmas port kavart a Sony és a Tencent között kibontakozó jogi csatározás. Nem csak mezei pereskedésről van szó, a tét a már jól bejáratott és díjnyertes Horizon-franchise jövője, valamint felveti azt a kérdést, hogy meddig terjedhet egy kiadó jogvédelme, ha az övéhez hasonló termék jelenik meg a piacon. A Sony és a Tencent közötti Horizon-per nem csupán két vállalat összecsapása, hanem precedensértékű ügy is lehet a nemzetközi játékiparban. A Tencent ugyanis azzal védekezik, hogy a Sony nemes egyszerűséggel monopolizálni szeretné a Horizon-franchise stílusát.

Új fordulat a Horizon perben: a Tencent szerint a Sony kliséket akar illegálisan kisajátítani
Új fordulat a Horizon-perben: a Tencent szerint a Sony kliséket akar illegálisan kisajátítani / Fotó: Miguel Lagoa

A Sony idén júliusban indított pert a Tencent ellen, azt állítva, hogy a kínai óriás készülő akció-kalandjátéka, a Light of Motiram „szolgalelkű másolata” a Horizon-szériának. Az érvek között szerepelt a vörös hajú főhősnő, a posztapokaliptikus világ, a ruhák és a környezet kinézete, valamint a robotikus ellenfelek megjelenése, vagyis azok az elemek, amelyek a Horizon Zero Dawn és folytatása, a Horizon Forbidden West védjegyévé váltak.

A Tencent most hivatalos válaszában elutasítja a vádakat, és a kereset elutasítását kéri. 

A kínai cég szerint a Sony valójában „engedély nélküli monopóliumot” próbál szerezni a műfaj megszokott elemei felett. 

Példaként említik, hogy a Horizon által használt motívumok – ősi romok, gépszerű szörnyek, túlélő hős – korábban is felbukkantak más játékokban, például az Enslaved: Odyssey to the West, a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a Far Cry Primal vagy a Biomutant világában. A kínai vállalat külön kiemelte, hogy még a Guerrilla Games művészeti vezetője, Jan-Bart Van Beek is elismerte egy dokumentumfilmben: a Horizon központi koncepcióját nem a semmiből találták ki, hanem korábbi művekből is merítettek inspirációt.

Azt azért érdemes hozzátenni, hogy a Tencent által felsorolt példák egyike sem vegyíti úgy a kritizált elemeket, mint a Horizon vagy a Light of Motiram.

A Sony nem is a jó embereknek ment neki?

A Horizon per egyik kulcskérdése, hogy egyáltalán a megfelelő cégeket pereli-e a Sony. A kereset a Tencent America, a Proxima Beta U.S. és a Tencent Holdings ellen irányul, a Tencent viszont azzal védekezik, hogy a Light of Motiram tényleges fejlesztője és kiadója a Polaris Quest / Aurora Studios és a szingapúri Proxima Beta PTE Ltd., amelyek nem azonosak a megnevezett alperesekkel. A vállalat hangsúlyozta, hogy a Tencent Holdings csupán egy anyacég, amely nem vesz részt a játék fejlesztésében.

A Tencent szerint a Sony túl korán indította a pert: a Light of Motiram csak 2027 végén kerülne piacra, vagyis a jogvita jelenleg pusztán találgatásokon alapul 

arra vonatkozóan, hogy a játék hogyan fog kinézni. Ennek ellenére tény, hogy a Sony keresete után a játék Steam-oldalán több változtatást is végrehajtottak: lecserélték a borítóképeket, módosították a leírást, és eltávolítottak bizonyos vizuális elemeket. Jelenleg öt darab promóciós kép érhető el a játékról, melyek valóban nem sokat árulnak el a készülő játékról – például a korábban megjelenített főhősnő már sehol nem látható. Az összehasonlító videókat viszont nem tudták eltüntetni:

Így vagy úgy, de a Horizon-pernek nagy hatása lehet az iparra

A Horizon-per jóval több, mint két vállalat közötti vita. Ha a Sony sikerrel jár, az megerősítheti a nagy kiadók pozícióját abban, hogy bizonyos műfaji kliséket is jogi védelem alá helyezzenek. Ha viszont a Tencent győz, az egyértelmű jelzés lehet az iparágban: a videójátékok világában nem lehet kisajátítani a közismert műfaji elemeket. Nem kell nagyon messze menni, ha példálózni kell a műfaji keretekkel. A nemrég megjelent Hollow Knight: Silksong is rendelkezik számtalan olyan elemmel, melyek más metroidvenia műfajú játékban megtalálhatók, mégsem perelték be a készítőket. De a fordítottja is igaz: az első Hollow Knight megjelenése után rengeteg ahhoz hasonló játék született (mind stílusában, mind játékmechanikájában), a Team Cherry pedig szintén nem ment perre senkivel. Ha pedig még egyértelműbb példát szeretnénk: 

a Nintendo sem perelte be az Ubisoftot az Immortals Fenyx Rising miatt, pedig azt mindenki úgy hívta, hogy „a szegény ember nyugati Zeldája”.

A következő hónapokban kiderül, hogy a bíróság miként értékeli a Horizon-per jogi és iparági súlyát. Az viszont biztos, hogy az ügyet szoros figyelemmel kíséri a nemzetközi videójátékos-közösség, hiszen a döntés hosszú évekre meghatározhatja a kreatív szabadság és a szellemi tulajdonjog határait.

Mozaik

Mozaik
2171 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
orosz vadászgép

Újabb ijedelem, orosz harci gépek repültek a NATO-tagállam légterébe ahol a magyar Gripenek szolgálnak

A NATO azonnal reagált, Tallinn pedig diplomáciai tiltakozó jegyzéket adott át az orosz ügyvivőnek.
2 perc
Elon Musk

Musk hegyek közt is adni fog térerőt, és hogy biztos legyen, erre rá is tett 17 milliárd dollárt

Az EchoStar frekvenciáinak megszerzésével új korszak nyílhat a mobilpiacon.
8 perc
gaming

Dagad a botrány a Sony és a Tencent között: a Horizon-per felforgatja a videójátékok világát

Eldőlhet, hogy kisajátíthatók-e a videójátékos klisék, vagy csak a Sony irigykedik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu