Teljesen kiakadtak a horvátok, a dupláját fizetik majd a gázért, mint a magyarok

Jelentősen megdrágul a horvát rezsi. A Horvát Energiaforgalmi Ügynökség szerdán jelentette be a 2025/2026-os gázévre vonatkozó hivatalos árakat.

Hiába a Krk szigeti LNG-terminál és a saját kitermelés, így is drágul a horvát rezsi / Fotó: AFP

Az új tarifarendszer értelmében a horvát felhasználóknak a következő fűtési szezonban egy megawattóra gázért 50 eurót, vagyis átszámítva 20 ezer forintot kell fizetniük, ami a duplája a magyarországi rezsicsökkentett árnak. Ez csaknem 10 százalékos drágulás, de a kormány intézkedéseinek köszönhetően a gáz így is kedvezményesen jut a fogyasztókhoz, a piaci ár ugyanis ennél jóval magasabb lenne. A horvátokat váratlanul érte az emelés, a Krk szigeti LNG-terminál megépítése óta ugyanis jelentősen csökkentek az ország importköltségei. Ráadásul

az éves szükségleteik 30 százalékát a horvátok saját termelésből elégítik ki.

Emelkedik a horvát rezsi – az áram is drágul

A gáz mellett a horvátok az áram árát is emelik. A villanyért a rendszerhasználati díjakba építve

novembertől minden háztartásnak egységesen 3 euróval, vagyis 1200 forinttal kell majd többet fizetnie,

januárban pedig újabb emelés lesz, további 2 euróval, vagyis 800 forinttal nőnek majd a villanyszámlák.

A kormány számításai szerint így

egy átlagos horvát háztartás villanyszámlája havonta 45 euró, vagyis 18 ezer forint körül mozog majd.

Ez a tarifa azonban csak azokra a felhasználókra vonatkozik, akik félévente 250 ezer kilowattóránál kevesebbet használnak.

E felett a mennyiség felett a szolgáltató piaci árat számláz majd a felhasználóknak.

Ugyancsak piaci áron juthatnak áramhoz a vállalkozások is, azzal a különbséggel, hogy

számukra januártól fixen 29 euróval emelkednek majd a rendszerhasználati díjak,

ami csaknem 13 százalékos emelés.

Ezzel egy időben a távhő ára is emelkedik, azonban ennek pontos mértéke városonként eltérő, hozzávetőlegesen mindenhol 10 százalék körüli drágulással kalkulálhat a lakosság.