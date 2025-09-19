Deviza
EUR/HUF391.24 +0.51% USD/HUF333.22 +0.9% GBP/HUF449.03 +0.31% CHF/HUF418.59 +0.46% PLN/HUF91.68 +0.35% RON/HUF77.07 +0.36% CZK/HUF16.1 +0.52% EUR/HUF391.24 +0.51% USD/HUF333.22 +0.9% GBP/HUF449.03 +0.31% CHF/HUF418.59 +0.46% PLN/HUF91.68 +0.35% RON/HUF77.07 +0.36% CZK/HUF16.1 +0.52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,601.5 -0.03% MTELEKOM1,860 +0.43% MOL2,768 -1.01% OTP28,990 +0.34% RICHTER9,850 -0.2% OPUS540 +1.11% ANY7,260 -1.1% AUTOWALLIS152 -3.29% WABERERS5,040 -1.19% BUMIX9,245.36 -0.16% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,141.84 -0.25% BUX99,601.5 -0.03% MTELEKOM1,860 +0.43% MOL2,768 -1.01% OTP28,990 +0.34% RICHTER9,850 -0.2% OPUS540 +1.11% ANY7,260 -1.1% AUTOWALLIS152 -3.29% WABERERS5,040 -1.19% BUMIX9,245.36 -0.16% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,141.84 -0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: váratlan döntést hozhat az EU Magyarországról, végre megkapja a befagyasztott uniós pénzeket – 215 milliárd forintot utalhat Brüsszel

Horvátország
áram
Krk-sziget
rezsi
gáz
LNG

Teljesen kiakadtak a horvátok, a dupláját fizetik majd a gázért, mint a magyarok

Kihirdették a horvátok az idei télre vonatkozó gáz- és áramárakat. A hamarosan életbe lépő árjegyzék közel 10 százalékos emelkedést hoz a horvát rezsikiadásokban, ami országos felháborodáshoz vezetett.
Hordósi Dániel
2025.09.19, 11:21
Frissítve: 2025.09.19, 11:31

Jelentősen megdrágul a horvát rezsi. A Horvát Energiaforgalmi Ügynökség szerdán jelentette be a 2025/2026-os gázévre vonatkozó hivatalos árakat. 

Krk-sziget LNG horvát rezsi
Hiába a Krk szigeti LNG-terminál és a saját kitermelés, így is drágul a horvát rezsi / Fotó: AFP

Az új tarifarendszer értelmében a horvát felhasználóknak a következő fűtési szezonban egy megawattóra gázért 50 eurót, vagyis átszámítva 20 ezer forintot kell fizetniük, ami a duplája a magyarországi rezsicsökkentett árnak. Ez csaknem 10 százalékos drágulás, de a kormány intézkedéseinek köszönhetően a gáz így is kedvezményesen jut a fogyasztókhoz, a piaci ár ugyanis ennél jóval magasabb lenne. A horvátokat váratlanul érte az emelés, a Krk szigeti LNG-terminál megépítése óta ugyanis jelentősen csökkentek az ország importköltségei. Ráadásul 

az éves szükségleteik 30 százalékát a horvátok saját termelésből elégítik ki.

Emelkedik a horvát rezsi – az áram is drágul

A gáz mellett a horvátok az áram árát is emelik. A villanyért a rendszerhasználati díjakba építve 

  • novembertől minden háztartásnak egységesen 3 euróval, vagyis 1200 forinttal kell majd többet fizetnie, 
  • januárban pedig újabb emelés lesz, további 2 euróval, vagyis 800 forinttal nőnek majd a villanyszámlák. 

A kormány számításai szerint így 

  • egy átlagos horvát háztartás villanyszámlája havonta 45 euró, vagyis 18 ezer forint körül mozog majd. 
  • Ez a tarifa azonban csak azokra a felhasználókra vonatkozik, akik félévente 250 ezer kilowattóránál kevesebbet használnak. 
  • E felett a mennyiség felett a szolgáltató piaci árat számláz majd a felhasználóknak. 
  • Ugyancsak piaci áron juthatnak áramhoz a vállalkozások is, azzal a különbséggel, hogy 
  • számukra januártól fixen 29 euróval emelkednek majd a rendszerhasználati díjak, 
  • ami csaknem 13 százalékos emelés. 

Ezzel egy időben a távhő ára is emelkedik, azonban ennek pontos mértéke városonként eltérő, hozzávetőlegesen mindenhol 10 százalék körüli drágulással kalkulálhat a lakosság.

Kapcsolódó

 



 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu