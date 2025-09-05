Nagy pofont kapott Horvátország a magyaroktól: másik tengerpart tetszett meg nekik – ez lehet az új kedvenc

Idén Horvátország, Olaszország és Görögország volt a három legnépszerűbb úti cél a nyári hónapokban – derül ki a Bank360.hu oldalán utasbiztosítást kötők adatai alapján készült összesítéséből. A horvát tengerpart előnye azonban csökkent tavaly óta.

Ugyan Horvátország maradt a magyarok kedvenc nyári úti célja 2025-ben, de csökkent az előnye / Fotó: robertharding via AFP

A horvát tengerpart volt a legnépszerűbb külföldi úti cél a magyarok körében idén nyáron is, bár a tavalyi előnye jelentősen apadt a versenytársakkal szemben.

Az utasbiztosítást kötő utazók 24 százaléka déli szomszédunkhoz indult, szinte kivétel nélkül tengerparti nyaralásra – tavaly az ő arányuk még 29 százalék volt. A dobogóra még Olaszország és Görögország fért fel, előbbit az utazók 16 százaléka, utóbbit 10 százaléka választotta. Ez alapján idén a 2024-as nyári hónapokhoz képest

arányaiban többen látogattak el Olaszországba és Görögországba, míg Horvátország iránt csökkent az érdeklődés.

A nyár tengerparti bajnokait idén egy szintén mediterrán ország, Spanyolország követi, az ötödik helyen pedig a szomszédos Ausztria végzett, eltérően a tavaly nyártól, amikor még fordított volt a sorrend a két ország között.

A legnépszerűbb Európán kívüli ország Egyiptom volt, de Törökország ázsiai részét is egyre több utazó választja.

A repülős utakra kötik a legtöbb biztosítást

Az utazás módját tekintve évről évre nő azoknak az aránya, akik repülővel indulnak útnak és erre a célra kötnek biztosítást. Tavaly még az autós utazók voltak többségben, ami nem meglepő, hiszen Horvátországba szól a legtöbb szerződés. Idén azonban a nyári hónapokban az utazók 45 százaléka választotta a repülőt, az autósok 42 százalékkal a második helyre csúsztak vissza. Így a tavalyi 7 százalékos emelkedés után idén tovább nőtt a repülővel utazók aránya. Egyéb közlekedési eszközzel, például vonattal, busszal vagy motorral 13 százalék vágott neki az útnak.

Az utazók közel kétharmada (64 százalék) tengerparti nyaralásra kötött biztosítást.

A városnézést 27 százalék választotta programként, a fennmaradó 9 százalék pedig megoszlott az üzleti útra indulók és az extrém sportolók között.