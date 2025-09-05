Nagy pofont kapott Horvátország a magyaroktól: másik tengerpart tetszett meg nekik – ez lehet az új kedvenc

Idén Horvátország, Olaszország és Görögország volt a három legnépszerűbb úti cél a nyári hónapokban – derül ki a Bank360.hu oldalán utasbiztosítást kötők adatai alapján készült összesítéséből. A horvát tengerpart előnye azonban csökkent tavaly óta.
A horvát tengerpart volt a legnépszerűbb külföldi úti cél a magyarok körében idén nyáron is, bár a tavalyi előnye jelentősen apadt a versenytársakkal szemben.
Az utasbiztosítást kötő utazók 24 százaléka déli szomszédunkhoz indult, szinte kivétel nélkül tengerparti nyaralásra – tavaly az ő arányuk még 29 százalék volt. A dobogóra még Olaszország és Görögország fért fel, előbbit az utazók 16 százaléka, utóbbit 10 százaléka választotta. Ez alapján idén a 2024-as nyári hónapokhoz képest
arányaiban többen látogattak el Olaszországba és Görögországba, míg Horvátország iránt csökkent az érdeklődés.
A nyár tengerparti bajnokait idén egy szintén mediterrán ország, Spanyolország követi, az ötödik helyen pedig a szomszédos Ausztria végzett, eltérően a tavaly nyártól, amikor még fordított volt a sorrend a két ország között.
A legnépszerűbb Európán kívüli ország Egyiptom volt, de Törökország ázsiai részét is egyre több utazó választja.
Az utazás módját tekintve évről évre nő azoknak az aránya, akik repülővel indulnak útnak és erre a célra kötnek biztosítást. Tavaly még az autós utazók voltak többségben, ami nem meglepő, hiszen Horvátországba szól a legtöbb szerződés. Idén azonban a nyári hónapokban az utazók 45 százaléka választotta a repülőt, az autósok 42 százalékkal a második helyre csúsztak vissza. Így a tavalyi 7 százalékos emelkedés után idén tovább nőtt a repülővel utazók aránya. Egyéb közlekedési eszközzel, például vonattal, busszal vagy motorral 13 százalék vágott neki az útnak.
Az utazók közel kétharmada (64 százalék) tengerparti nyaralásra kötött biztosítást.
A városnézést 27 százalék választotta programként, a fennmaradó 9 százalék pedig megoszlott az üzleti útra indulók és az extrém sportolók között.
A legtöbb utasbiztosítást két főre kötötték meg az utazók: 29 százaléknak a kötvénye két főre szólt, három vagy négy főre pedig összesen 41 százalék kötött szerződést. Egy főre a biztosítást kötők 15 százaléka választott utasbiztosítást.
A legtöbb biztosítást nyolc napra kötötték meg, az átlagos utazás hossza június és augusztus között pedig 7,3 nap volt, ami a tavaszi és a tavaly nyári átlagot is meghaladta.
A biztosítás megkötése és az elutazás időpontja között átlagosan 4 nap telt el a nyári hónapokban, vagyis a többség az utolsó napokra hagyta ezt a feladatot. Összességében háromból két biztosítást legfeljebb két nappal az elutazás előtt kötöttek meg az utazók a Bank360.hu oldalán.
A horvátországi nyaralók kellemetlen meglepetésben részesülhettek a napokban. Több tengerparti várost is elöntött az ár a szlovén és horvát Isztria nyugati részén kedden, a heves esőzések után a helyi sajtó beszámolója szerint. A horvát–szlovén határfolyó, a Dragonja kezdett el áradni, de más közeli folyók is felduzzadtak és kiönthetnek a medrükből. A horvátországi Novigradnál 120 milliméter, Umagránál pedig 98 milliméter csapadék hullott. Egy úgynevezett csapadékvonat vonult el a térség felett a meteorológusok szerint, miután hasonló néhány nappal ezelőtt is elérte ugyanazt a területet, és az is áradásokat okozott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.