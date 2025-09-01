Deviza
Majdnem száz teherautót bír el a világ legmagasabb hídja

Közel száz teherautó segítségével elvégezték az utolsó terhelési próbát a kínai Huajiang Grand Canyon hídon, amely a szeptember végére várható átadással egy szédületes világrekordot fog megdönteni: ez lesz bolygónk legmagasabb hídja.
Világgazdaság
2025.09.01., 15:00

A világ legmagasabb hídja, a Huajiang Grand Canyon híd a megnyitás előtti utolsó terhelési próbán esett át: 96 súlyozott teherautó haladt át rajta, hogy teszteljék a szerkezet stabilitását – tudósított az Origo.

Huajiang Grand Canyon híd, (GloriousGuizhou)CHINA-GUIZHOU-HUAJIANG GRAND CANYON BRIDGE-CONSTRUCTION (CN)
A világ legmagasabb hídja, a Huajiang Grand Canyon 625 méter magasból ível át a Huajiang-kanyon felett / Fotó: Hszinhua via AFP

Minden rekordot megdönt a Huajiang Grand Canyon híd 

Öt nap alatt statikus és dinamikus terhelési teszteket végeztek el a szerkezeten 18, 48, majd 96 jármű bevonásával, amelyek összesen több mint 3300 tonnát nyomtak.

A tesztek a hídon átívelő különböző forgalmi helyzeteket és az áthaladó járművek eloszlását szimulálták, eközben a hídon elhelyezett érzékelők figyelték a terhelést. 

A dinamikus teszteken a járművek változtatták a sebességüket és fékezéseket is végrehajtottak, hogy minél élethűbben utánozzák a megszokott vezetési körülményeket. 

A kínai Kujcsou tartományban található Huajiang Grand Canyon híd építése 2022-ben kezdődött, és 283 millió dollárból valósult meg. Liuzhit és Anlongot köti össze, csökkenti az átkelési időt: a korábbi 70 perces út helyett mindössze néhány perc alatt át lehet szelni a Beipan folyó felett az utat. A világ száz legmagasabb hídjának csaknem fele egyébként Kujcsouban található.

A Huajiang szurdok felett 625 méter magasan átívelő függőhíd 2980 méter hosszú, a fesztávolsága 1420 méter, a súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony tömegének felel meg. Ha ide kattint, elmondjuk, hogy melyik híd tartotta az eddigi világrekordot.

 

