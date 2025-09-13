Brutális autót dob piacra a Huawei — költséghatékony luxust ígér Európában is

A kínai autógyártók mára olyan magas szintre jutottak a tömeggyártású elektromos járműveikkel, hogy gond nélkül megállják a helyüket akár az európai piacon is. Ebbe a versenybe a Huawei is beszállt, hamarosan Európába is exportálhatják a gépjárműveket — közölte a vállalat.

A Huawei 2025-ben számos új autótípust is piacra dobott / Fotó: Cfoto via AFP

Vannak azonban közöttük olyan szereplők, amelyek nem elégszenek meg ezzel, hanem a legfelsőbb luxuskategóriába kívánnak belépni. Ez már jóval nehezebb feladat: bár a minőség és a technológia rendelkezésre áll, ezen a szinten sokszor az imázs és a márkanév döntőbb tényező, mint maga a teljesítmény. Az e-cars szakértői szerint az 5,48 méter hosszú kínai luxuslimuzin Kína leghosszabb testű limuzinja lehet, kiemelkedő méreteivel és exkluzív felszereltségével pedig igyekszik meghódítani a luxusautók piacát.

Maybach helyett Huawei?

A csúcsot ma olyan nevek uralják, mint a Rolls-Royce vagy a Maybach, akik nem véletlenül őrzik kiváltságos helyüket. Mégis akadnak kínai márkák, amelyek velük is szembeszállnának. Kérdés azonban, hogy aki Maybachot választana, szívesen ülne-e át egy Maextro bőrfotelébe. Ez a márka pedig a Huawei és a JAC közös vállalkozásaként született, kifejezetten az elektromos luxusautók felső kategóriáját célozva. A kihívó modelljük már készen áll: a Maextro S800.

Óriási teljesítményt ígérnek

Az S800 BEV-változata három villanymotorral rendelkezik: egy 160 kilowatt teljesítményű az első tengelyen, kettő pedig hátul 237,5 kilowatt teljesítményt adva. Rendszerteljesítményként 635 kilowatt csúcs szerepel. EREV-ként a luxuslimuzin szintén két vagy három motorral érhető majd el, ezeken felül kerül beépítésre a fosszilis üzemanyaggal működő 115 kilowattos motor, ami generátorként üzemel. A CATL akkumulátorokkal felszerelt gépjármű az EREV változatban 63 kilowattóra kapacitással érkezik, a BEV verzióhoz azonban még nem állnak rendelkezésre specifikációk az akkupakkról.