A Huawei az Nvidia nyakára lépne: gyengébb, de van egy komoly ütőkártya a kezében – videó!

Források szerint a Huawei azt tervezi, hogy a következő évben megduplázza a legfejlettebb mesterségesintelligencia-csipje, az Ascend 910C gyártását, így a vállalat jövőre 600 ezer darabot állítana elő. Összességében a szecsuáni székhelyű vállalat 2026-ban 1,6 millió darabra növelné az Ascend termékcsaládjának gyártását.

Huawei vs Nvidia: új MI-csip és megduplázott gyártási kapacitás a kínai piacért folyó harcban / Fotó: alexfan32 / shutterstock

Ha a Huawei valóban eléri kitűzött céljait, az áttörést jelentene a kínai technológiai iparban. A vállalatot Kína egyik legnagyobb reményeként tartják számon abban a törekvésben, hogy függetlenedjen a külföldi félvezetőktől, amelyek jelenleg a világ második legnagyobb gazdaságát működtetik.

Mindez azt jelzi, hogy a Huawei és fő partnere, az SMIC sikeresen megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek révén enyhíteni tudják a szűk gyártási keresztmetszeteket. Ezek a problémák nem csupán a Huawei mesterségesintelligencia-ágazatát hátráltatták, hanem Peking önellátási stratégiájának megvalósulását is akadályozták.

Bennfentesek szerint a Huawei a nyár folyamán jelentősen javítani tudta a termelést, ráadásul 2026 végén új, minden eddiginél fejlettebb félvezetőt mutathat be, így a célkitűzés nem irreális. A Bloomberg emlékeztet: a cég termékei iránt erős a kereslet, a kínai technológiai vállalatok, köztük a ByteDance és a Baidu tesztelik a Huawei fejlesztéseit a kínai–amerikai csipháború okozta bizonytalanságok miatt.

A szakértők úgy vélik, hogy az Ascend termékcsalád egyelőre gyengébb az Nvidia csipjeinél, de nem függ a nyugati beszállítóktól. A Huawei MI-félvezetői nemcsak technológiai innovációt jelenthetnek, hanem geopolitikai üzenetet is: Peking versenyt indít az amerikai dominancia ellen a magas technológiai szegmensben és törekszik a technológiai önellátásra.

Kínai–amerikai csipháború

Az Egyesült Államok korlátozná Kína fejlődését, emiatt évekkel ezelőtt megtiltotta az MI-adatközpontokba szánt szupercsipek exportját a távol-keleti országba. Az Nvidia emiatt nem adhatja el a csúcskategóriás félvezetőit a kínai cégeknek, de a vállalat nem nem mondott le a hatalmas piacról, és az amerikai exportszabályoknak megfelelőlen kifejlesztett a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű csipeket (H20, L20, L2).