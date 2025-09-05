Deviza
Leállt az eddigi legnagyobb akkumulátorgyár építése: őrizetbe vették a munkásokat – nincs pardon az illegális bevándorlóknak Amerikában

Leállt a Hyundai amerikai gyárának építése, miután több száz dolgozót őrizetbe vettek. A razzia az illegális foglalkoztatás és bevándorlás ellen irányult, és komoly csapást jelent az állam történetének legnagyobb gazdasági projektjére.
VG
2025.09.05, 21:18

Mintegy 450 munkást vettek őrizetbe az amerikai hatóságok egy nagyszabású razzia során egy Georgia államban épülő Hyundai-létesítményben. Az ügynökök az illegális bevándorlók és a fekete foglalkoztatás ellen léptek fel. Az akció miatt leállt az autóakkumulátorgyár építése – értesült a Reuters.

Hyundai March, 26, 2025; Ellabell, Ga; The exterior of the Hyundai Metaplant during a special media tour of the Hyundai Metaplant
A Hyundaira lecsaptak az amerikai hatóságok, leállt az akkumulátorgyár építése / Fotó: USA TODAY Network via Reuters 

Egy dél-koreai médium szerint 30 dél-koreai állampolgárt is őrizetbe vettek.

A Hyundai-GA akkumulátorcég szóvivője szerint „teljes mértékben együttműködünk az illetékes hatóságokkal az építési területen folyó tevékenységgel kapcsolatban”, és a munkálatokat leállították, hogy segítsék a nyomozást.

A Hyundai Motor pedig azt hangsúlyozta, hogy az elektromos járművek gyártását nem érinti az ügy.

„Szorosan együttműködünk a dél-koreai kormánnyal és az illetékes hatóságokkal, hogy biztosítsuk dolgozóink és a vállalkozók alkalmazottainak biztonságát, és mielőbbi szabadon bocsátásukat” – közölte az LG Energy Solution, hozzátéve, hogy „minden szükséges támogatást megad, beleértve a tolmácsokat és a jogi segítséget is”.

A csütörtöki rajtaütés nagyban hátráltatja a beruházást, ami a tervek szerint a valaha volt legnagyobb lesz az államban. Az LG Energy Solution (LGES) és a Hyundai Motor közös akkumulátorgyára az év végén kezdte volna meg a termelést.

A Hyundai Motor Group és az LG Energy Solution 2023-ban jelentette be a 4,3 milliárd dolláros beruházást elektromosautó-akkumulátorok gyártására, 50-50 százalékos részesedéssel. Az üzem a Hyundai, a Kia és a Genesis elektromos modelljeit fogja ellátni alkatrésszel.

Az akkumulátorgyár a Hyundai 12,6 milliárd dolláros állami befektetésének része, beleértve a nemrég megnyitott autógyárat is, amely az állam történetének „legnagyobb gazdaságfejlesztési projektje” lesz.

Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol a jelentős befektetőnek számító dél-koreai cégekre. A foglalkoztatás átvizsgálása pedig ennek egy lehetősége. Washington és Szöul kereskedelmi vitában áll egymással a vámmegállapodásuk részletei kapcsán.

Donald Trump elnöksége alatt a Belbiztonsági Minisztériumhoz tartozó Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) lett a republikánus vezető bevándorlásellenes kampányának fő ereje. A hatóság rekordösszegű finanszírozást kapott és kiszélesítették a jogköreit.

Trump azt mondta, a „legrosszabb bűnözőket” akarja kitoloncolni, de az ICE adatai szerint egyre több nem bűnöző személyt is őrizetbe vesznek. 

Jogvédők bírálták a razziákat.

