Most döbbent rá az IMF, mekkora a baj Ukrajnában: az eddigi megállapodás semmis, rendkívüli tárgyalásokat folytatnak Zelenszkijékkel

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna a jelenlegi helyett új hitelprogram kidolgozására kocentrál a háborúban álló ország megsegítésére – jelentette be Julie Kozak, az IMF Kommunikációs Osztályának igazgatója az RBC-Ukraine hírügynökségnek. Kozak elmondta, hogy az ukrán miniszterelnök az NBU elnökével és a pénzügyminiszterrel együtt hivatalosan a Nemzetközi Valutaalaphoz fordult egy új program iránti kérelemmel kedden.

Az IMF szerint Ukrajnában nagyobb a gond, mint azt korábban gondolták / Fotó: AFP

Ennek egyik legfőbb oka, hogy

az orosz–ukrán háború tovább tart annál, mint amit korábban feltételeztek, így más a környezet ami miatt pedig a finanszírozási igény is, mint amivel a jelenleg futó program kidolgozásánál számoltak.

A valutaalap júniusban frissítette alapforgatókönyvét, amely szerint Oroszország háborúja Ukrajna ellen 2025 végére véget ér. A jelenlegi politikai megbeszéléseket látva azonban ez várhatóan nem így lesz.

Sokkal több pénz kellhet Ukrajnának, mint azt korábban gondolták

Ukrajnának a jelenlegi, 2023–2027 közötti időszakra szóló IMF-program 15,6 milliárd dollárt irányoz elő az alapból, és mintegy 150 milliárd dollárt a partnerektől.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, Ukrajna és az IMF között nézeteltérés van arról, hogy mekkora összegre lesz szüksége az ukrán gazdaságnak a következő években. Kijev továbbra is ragaszkodik korábbi becsléséhez, miszerint két év alatt legfeljebb 37,5 milliárd dollárra van szüksége, míg az IMF szerint az összeg 10-20 milliárd dollárral magasabb lehet.

Kozak elmondta, hogy az IMF továbbra is elkötelezett aziránt, hogy szorosan együttműködjön az ukrán hatóságokkal a gazdasági és pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében. A hitelintézet munkatársa szerint a következő lépés az, hogy az IMF szakértői megvitassák a makrogazdasági politikát az ukrán hatóságokkal. A megbeszélések középpontjában a stabilitás fenntartására, a kritikus kiadások finanszírozására és az államadósság fenntarthatóságának helyreállítására vonatkozó intézkedések állnak majd.

Ami a meglévő programot illeti, jelenleg nincsenek részleteim, de azt elmondhatom, hogy a figyelem most az új programra való átállásra összpontosul.

Kozak megjegyezte, hogy az IMF szakértői Ukrajnával közösen értékelik a 2027-ig tartó program finanszírozási igényeit. Költségvetési tervet dolgoznak ki, priorizálják a kiadásokat, meghatározzák azok korlátait és azt, hogy honnan mozgósítanak ezekhez forrásokat. A finanszírozás kapcsán elemzik a külső forrásokat és a hazai piaci lehetőségeket. A segélycsomagnak kiegyensúlyozottan kell tartalmaznia IMF- és a hazai forrásokat, valamint a külső donorok támogatását. Az új program kidolgozásakor a háború időtartamát is figyelembe veszik. Ezeket pedig mind beépítik az ország makrogazdasági előrejelzéseibe és szükségleteibe.