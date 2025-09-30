Deviza
EUR/HUF389.71 -0.35% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.43 -0.36% CHF/HUF417.01 -0.25% PLN/HUF91.37 -0.26% RON/HUF76.68 -0.36% CZK/HUF16.01 -0.55% EUR/HUF389.71 -0.35% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.43 -0.36% CHF/HUF417.01 -0.25% PLN/HUF91.37 -0.26% RON/HUF76.68 -0.36% CZK/HUF16.01 -0.55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61% BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
INA
energiaválság
MOL
Andrej Plenković
Horvátország
Magyarország
olaj

Horvát–magyar vita, ez aztán a fordulat: beismerte a miniszterelnök, óriásit hibáztak – készen állnak a Mol kivásárlására

A horvát kormányfő kijelentette: ha a magyar fél reális áron hajlandó eladni, Zágráb készen áll a visszavásárlásra. Andrej Plenkovic szerint stratégiai hiba volt annak idején eladni az INA-részvényeket, különösen az energiaválság fényében.
VG/MTI
2025.09.30., 17:57
Fotó: shutterstock

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint stratégiai hiba volt annak idején eladni az INA-részvényeket, különösen az energiaválság fényében. A horvát kormányfő kijelentette: ha a magyar fél reális áron hajlandó eladni, Zágráb készen áll a visszavásárlásra.

European Council Meeting Arrivals Andrej Plenković ina
Andrej Plenkovic szerint stratégiai hiba volt annak idején eladni az INA-részvényeket, különösen az energiaválság fényében / Fotó: NurPhoto via AFP

A horvát politikában időről időre előkerül az INA, a nemzeti olajipari vállalat ügye. Most Andrej Plenkovic kormányfő adott új lendületet a vitának, amikor kijelentette: hiba volt annak idején eladni az INA-részvényeket a Molnak. 

Mint mondta, az energiaválság tapasztalatai egyértelművé tették, hogy az ország energetikai önállósága kulcskérdés.

A miniszterelnök szerint Zágráb komoly elemzéseket végzett és méltányos ajánlatot tett a magyar olajvállalatnak, ám azt nem fogadták el. „Horvátország nincs abban a helyzetben, hogy ötszörös árat fizessen. Ha normális áron akarják eladni, meg fogjuk venni” – jelentette ki Plenkovic.

A két ország között évek óta feszült a viszony az INA körül. 2014-ben Horvátország nemzetközi döntőbírósághoz fordult, korrupciót és szerződésszegést emlegetve a Mol részéről. A genfi fórum azonban elutasította Zágráb valamennyi kérelmét, így a magyar társaság pozíciói megerősödtek.

Plenkovic már 2016-ban is belengette, hogy az állam kivásárolja a Mol részesedését. Jelenleg a horvát állam 44,84 százalékkal rendelkezik az INA-ban, míg a Mol 49,08 százalékos tulajdoni hányaddal bír, és irányítói jogokat is gyakorol.

Horvátország visszaforgatná az időt az INA-üzletben

A Mol és Horvátország között régóta húzódó feszültség mellett az utóbbi napokban újabb front nyílt: a Mol és a horvát Janaf olajvezeték-üzemeltető vitája az olajszállítási díjakról. A horvát fél szerint képesek biztosítani a Magyarországra és Szlovákiába irányuló szükséges kőolajmennyiséget, és a mennyiség növekedésével az árak is csökkennek.

Plenkovic és gazdasági minisztere, Ante Susnjar visszautasította a magyar fél állításait, miszerint Horvátország profitéhségből emelné a díjakat.

Zágráb és Budapest között tehát egyszerre zajlik a stratégiai tulajdonlási vita az INA felett és a gyakorlati olajszállítási konfliktus a Janaf révén. A horvát állam 44,84 százalékkal rendelkezik az INA-ban, míg a Mol 49,08 százalékos részesedéssel bír és irányítói jogokat gyakorol.

Ez már nem a Mol és a Janaf harca: kőkeményen összecsapott Horvátország és Magyarország az olajszállítás miatt – még egy indok az oroszok mellett

A horvát kormány tagadja, hogy nyerészkedne a Magyarországra szállított kőolajon. Korábban Szijjártó Péter kijelentette, hogy a horvátok profitéhsége nem veheti el a magyar rezsicsökkentés eredményeit.

 

Energiaválság

Energiaválság
1031 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
energiaválság

Horvát–magyar vita, ez aztán a fordulat: beismerte a miniszterelnök, óriásit hibáztak – készen állnak a Mol kivásárlására

Ha a magyar fél reális áron hajlandó eladni, Zágráb készen áll a visszavásárlásra.
2 perc
világranglista

Ennek a világ is a csodájára jár: elképesztő tempóban nő a magyarok pénzügyi vagyona

Az értékpapír-befektetések történelmi rekordot döntöttek.
2 perc
hazai gyümölcstermesztés

Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Nagy István váratlan bejelentést tett, milliárdokat utal Magyarországnak az EU – csak néhány tagállam kap még

A kompenzáció a kárenyhítési alap juttatásain felül érkezik, így érdemi segítséget jelenthet a termelőknek, akik közül sokan a termésük 90 százalékát is elvesztették.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu