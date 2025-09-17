Szijjártó Péter Japánból üzent: a magyar gazdaság szép eredményeket ért el az elmúlt években - a kormány a jövőben is támogatja a vállalatok fejlődését

A világ ismételt blokkosodásának irányába mutatnak a jelenlegi folyamatok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, aki szerdán Tokióban arról is beszélt, hogy Magyarország inkább a nemzetközi kereskedelem akadálytalan működésében, a civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt.
A magyar-japán üzleti fórumon a tárcavezető arról is beszélt, hogy a két ország közötti együttműködés mindig is a kölcsönös tiszteletre alapult, és nincsenek vitás politikai kérdések a két kormány között, így gyakorlatilag szabad az út a vállalatközi kapcsolatok fejlesztése előtt.
Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy a japán kormány minisztereivel folytatott tárgyalások arról győzték meg, hogy Magyarországhoz hasonlóan Japán is a józan észre alapozva alakítja ki a politikai és gazdasági stratégiáját, miközben egyetértettek a kapcsolatok további bővítésével kapcsolatban is. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy
a következő napon Oszakában, a világkiállítás helyszínén ötven gazdasági eseményt szerveznek és Magyarország új konzulátusát is megnyitják.
Napjaink technológiai forradalmáról szólva Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország nem követői pozícióban akar ebben részt venni, hanem vezető szerepre törekszik. A tárcavezető szerint ezt lehet túlvállalásnak vagy túlzott önbizalomnak tartani, de Magyarország az egy főre jutó Nobel-díjakban vezeti a világranglistát, miközben a Rubik-kocka, a golyóstoll vagy éppen a Covid elleni oltóanyag mind-mind magyar feltalálókhoz kötődnek.
"Ma, amikor a technológiai forradalomban a fenntarthatóság, a környezet védelme, a zöld megoldások soha nem látott fontossággal bírnak, akkor joggal célozzuk meg a modernkori technológiai forradalom egyik vezető szerepét" – tette hozzá, majd arról is beszélt, hogy útjára olyan vállalatok képviselői kísérték el, amelyek a magyar gazdaság sikerágazataiban, például az élelmiszeriparban, a szoftverfejlesztésben, a fenntartható infrastruktúra-fejlesztésben szerepelnek, és nemzetközi szinten is abszolút versenyképesek.
Elmondása szerint ezek a magyar vállalatok minden támogatást megkapnak a kormánytól ahhoz, hogy a japán vállalatokkal a lehető legszorosabb együttműködést építsék ki, valamint a japán piacon a lehető legszélesebb körű jelenlétet tudják létrehozni. Az eddigi eredményeket méltatva felidézte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom éves szinten 2,5 milliárd dollár körül stabilizálódott, miközben a Japánba irányuló magyar export tíz év alatt nagyjából 50 százalékkal bővült. Hozzátette, hogy mára a japán cégek alkotják Magyarországon a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget, 30 ezer embernek adva munkát,
a kormányzat pedig hét vállalattal, köztük a Suzukival és a Bridgestone-nal stratégiai partnerségi megállapodást kötött.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a jelenleg zajló globális változások megrengették az eddigi világgazdasági status quót, és ennek Európa nagy vesztese, a kontinens versenyképessége ugyanis drámaian bezuhant az elmúlt években. Ezért úgy vélte, hogy a magyar kormány legfontosabb gazdaságstratégiai célja, hogy megkímélje a magyar gazdaságot ennek a negatív európai gazdasági környezetnek a hatásaitól.
A tárcavezető szerint a magyar gazdaság szép eredményeket ért el az utóbbi években, ide sorolva például a teljes foglalkoztatást, az Európai Unió legalacsonyabb adóit vagy az évente megdőlő beruházási rekordokat, miközben a bérek is folyamatosan emelkednek. Kifejtette azt is, hogy kis méretű, szárazföld által körülzárt országként, mely számottevő energiaforrásokkal sem rendelkezi, a gazdasági teljesítmény Magyarországon abból áll elő, amit elkészítünk, legyártunk és eladunk.
Ezért Magyarország a nemzetközi gazdaság és a nemzetközi kereskedelmi rendszer akadálytalan működésében érdekelt, miközben a jelenlegi folyamatok inkább a világ ismételt blokkosodásának irányába mutatnak. Ez azonban ellentétes Magyarország érdekeivel, miután hazánknak az az érdeke Szijjártó Péter szerint, hogy civilizált kelet-nyugati együttműködés jöjjön létre, és hogy a nemzetközi együttműködés alapját a kölcsönös tisztelet adja.
