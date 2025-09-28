Deviza
lakberendezés
jysk
ecseri
rekord
forgalom

Hátradőlhet a Jysk-székben a Jysk-vezér: rekordévet zárt a cég

Magyarországon hatodával nagyobb árbevételt ért el a most zárult pénzügyi évben a dániai Jysk lakberendezési csoport, mint az előzőben, és globálisan is csúcsadatokat, ezek között közel 12 százalékos forgalombővülést mutatott fel. Így azután nagyon elégedetten nyilatkozott a Jysk vezérigazgatója.
VG
2025.09.28., 09:23

A dániai gyökerű Jysk nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc ismét rekordforgalmat ért el a 2024–2025-ös pénzügyi évben: 46,3 milliárd dán koronát (6,2 milliárd eurót) mutatott fel, 11,8 százalékkal nagyobbat az előző évinél. A Jysk Magyarország még nagyobbat nőtt: a kiskereskedelmi árbevétele 89 milliárd forint volt, ez 16 százalékos bővülés.

Jysk
Bejött a Jysknek: alacsonyabb ár, felfutó forgalom, Magyarországon is / Fotó: Jysk

Az üzleti és az adózott eredmény, továbbá a tevékenységnek a forgalmon kívüli pénzügyi mutatóival a közlemény adós maradt. Ezekről egyelőre a cég honlapján sincs információ, ott a legfrissebb, ilyen tárgyú közzététel a 2023–2024-es éves jelentés.  

A 2024–2025-ös évben a Jysk boltjaiban globálisan 12,8 százalékkal több terméket adtak el, mint az előzőben, az új vevők száma pedig (szintén rekordadat) 13,7 millióval nőtt. A közlemény szerint ez annak köszönhető, hogy a Jysk a már most is versenyképes árak további csökkentésébe fektetett. Így azután Rami Jensen, a Jysk elnök-vezérigazgatója is magabiztosan jelenthette ki, hogy nagyon elégedett a 2024–2025-ös pénzügyi év forgalmi eredményeivel, mert azok egyértelműen bizonyítják a Jysk koncepciójának erejét és ellenálló képességét a globális bizonytalanságokkal és az alacsony fogyasztói bizalommal terhelt kiskereskedelmi piacon.

A magyar vevők is rákaptak a Jyskre

A Magyarországon 20 éve megjelent Jysk is erős évet zárt: amit nemcsak a 2024–2025-ös említett, 89 milliárd forintos árbevétel tükröz. Az online értékesítés is dinamikusan, 16,4 százalékkal bővült, a vásárlók száma pedig 9,9 százalékkal emelkedett.A Jysk Magyarország ma 1347 főt foglalkoztat, közülük 419-et az ecseri logisztikai központban. Szimeiszter Sándor, a Jysk Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója is kijelentette, hogy büszke a forgalom nagymértékű növekedésére.

Jysk
Rami Jensen elégedett a Jysk koncepciójával / Fotó: Jysk

Óriásira nőtt az ecseri logisztikai központ szerepe

Ez év tavaszától Magyarországon, Horvátországon, Szlovákián, Szlovénián, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián túl már Ausztria Jysk-üzletei is az ecseri régiós elosztóközpontból kapják az árut, június elejétől pedig az osztrák piac online rendelései is innen indulnak útnak. 

A hét országot és 415 üzletet ellátó központ három éve működik, és a közlemény szerint már nem csupán Európa egyik legnagyobb és legmodernebb elosztóközpontja, hanem az áruházlánc regionális logisztikájának is meghatározó alapeleme.

A raktárban 210 ezer raklap tárolható, éves kiszállítási kapacitása mintegy 568 ezer köbméter.

Szintén 2025 tavaszán a társaság megnyitotta első afrikai üzleteit, mégpedig Marokkóban, továbbá belépett a dél-amerikai piacra: Uruguayban márciusban nyílt meg az első franchise-áruház.

Az év során a társaság összesen 148 új áruházat nyitott, és 303 üzletfejlesztési projekt valósított meg, amelyek között

  • átköltöztetések,
  • bővítések
  • és átalakítások

is szerepeltek. Új ügyfélrekordot is elért: az előző évhez képest 13,7 millió új vásárló vásárolt a több mint 3500 áruház egyikében, 50 országban.

A Jysköt Lars Larsen alapította, aki az első üzletét Dániában nyitotta meg 1979-ben. A társaság ma 31 ezer fős. Több mint 3500 áruháza és webshopja működik 50 országban. Az ecseri nagyszerű ajánlatokkal és hozzáértő kiszolgálással várja vásárlóit bármely felületen.

 

zaporizzsjai

Maia Sandu

jysk

