Csehországban Ukrajna uralja a kampányt a választás előtt, amelyen Orbán szövetségese az esélyes

Csehországban a kampányt minden korábbinál erősebben árnyékolja be a háború: míg a jelenlegi kabinet Ukrajna határozott támogatására épít, az ellenzéki Andrej Babis inkább a Donald Trump-féle vonalat követve a békét támogatja – közölte a Magyar Nemzet.

Petr Pavel, Csehország elnöke újra kampányol a jelenlegi pozícióját / Forrás: Magyar Nemzet

A kormányzó liberális–konzervatív pártszövetség, a Spolu vezetője, Petr Fiala miniszterelnök „sorsdöntő voksolásról” beszél, míg a favoritnak tartott Andrej Babis volt kormányfő mozgalma, az ANO élesen bírálja az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, írja az Exxpress.

Háború és béke helyett dörömböl a kampányidőszak

Még soha nem volt példa arra, hogy egy külföldi konfliktus ennyire meghatározza a cseh belpolitikát. Fiala kormányzati szövetsége azzal igyekszik mozgósítani, hogy az ellenzéki pártok veszélybe sodornák Csehország szabadságát és nyugati orientációját, sőt Oroszország és Magyarország befolyási övezetéhez közelítenék az országot – hangsúlyozta a Magyar Nemzet.

„Most minden a tét” – áll a Spolu programjában.

Ezzel szemben Andrej Babis patrióta ANO-mozgalma a közvélemény-kutatások szerint toronymagasan vezet, egyszerű üzenetekkel kampányol.

A volt miniszterelnök piros, Trump-féle kampánysapkát osztogat „Erős Csehország” felirattal, és a háború kapcsán legfeljebb annyit mond: annak minél előbb véget kell érnie.

Konkrét fegyverszállítási terveket vagy kijevi támogatást nem vállalna, sőt a prágai kormány által elindított „lőszer-kezdeményezést” is leállítaná.

Csehország: felborulhat a belpolitika

A legfrissebb felmérések szerint az ANO 30–33 százalékon áll, több mint 10 százalékponttal megelőzve Fiala szövetségét. Ez Babis visszatérését valószínűsíti, ugyanakkor koalíciós partnereket kell majd találnia. Szóba kerülhet Tomio Okamura SPD-je vagy a választásokon először induló Motoristák. Ha nem lesz meg a számokban is biztos többség, a kormányalakítás elhúzódhat – de a legerősebb párt vezetőjeként Babis minden bizonnyal megkapja az első megbízást.