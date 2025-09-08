Döbbenetes: az amerikaiak elfordulnak a kapitalizmustól, a demokrata szavazók egyenesen szocializmust akarnak, ez hogy történhetett?

Mindössze az amerikai felnőttek 54 százaléka látja pozitívan a kapitalizmust, szemben a 2021-es 60 százalékkal. Ez a legalacsonyabb arány az elmúlt másfél évtizedben. Először fordult elő, hogy a demokraták kevesebb mint fele (42 százalék) tekint pozitívan a kapitalizmusra. A republikánusok véleménye lényegében változatlan, háromnegyedük továbbra is pozitívan látja a kapitalizmust – derült ki a Gallup egy friss felméréséből, amiről a Bloomberg is jelentett.

Egyre jobban megosztja az amerikaiakat a kapitalizmus és a szocializmus kérdése / Fotó: Michael Nagle

Az amerikaiak összességében továbbra is szkeptikusak a szocializmussal szemben, de a demokraták kivételt jelentenek:

2016 óta több demokrata látja pozitívan a szocializmust, mint a kapitalizmust, és ez a különbség mára 24 pontra nőtt.

A szocializmus támogatottsága összességében 39 százalékon áll az amerikaiak közt. A demokratáknak már kétharmada tekint barátságosan a szocializmusra. Ez az arány 50 százalék volt 2010-ben. A republikánusoknál ez az arány 42 százalék.

A demokraták egyre pozitívabb szocializmus-képe egybeesik azzal, hogy számos ismert demokrata politikus — köztük Bernie Sanders szenátor — demokrata szocialistaként határozta meg magát, és olyan politikákat szorgalmaz, amelyek jelentősen bővítenék az állam gazdasági szerepvállalását.

A Gallup elemzője, Jeff Jones úgy látja, hogy a fordulópont Donald Trump 2016-os megválasztása fordulópont. „Szerintem Trump, de emellett Bernie Sanders és úgy általában a populizmus is hozzájárult ehhez. A Demokrata Pártban bizonyos szocialista elképzelések mára szinte fősodorrá váltak”.

Az érvelés önmagában tükrözi a problémát: azt vádolja, aki pont hogy bőszen ellenzi a szocializmust

A Gallup-féle érvelés azonban komoly gelert kap, ha a tényekkel szembesítjük: Donald Trump kifejezetten elutasítja a szocializmust, kampányai is ellene szóltak és kormányzása is. 2019-es évértékelő beszédében (State of the Union) beszédében azt mondta: „Amerika soha nem lesz szocialista ország”. Ez volt az egyik legnagyobb tapsot kiváltó mondata.

Jones ugyanakkor említ egy másik kulcstényezőt is: a generációváltást. Azok, akik a hidegháború után nőttek fel, sosem találkoztak ugyanolyan intenzív negatív üzenetekkel a szocializmusról, mint az idősebb amerikaiak. A republikánusok körében a fiatalabb szavazók továbbra is szkeptikusak, de „nem közelítik meg azt a negatív hozzáállást, amit az idősebb republikánusok mutatnak” — mondta Jones.