Deviza
EUR/HUF391.39 +0.08% USD/HUF333.44 0% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF418.59 +0.13% PLN/HUF91.7 +0.11% RON/HUF77.04 +0.1% CZK/HUF16.1 +0.01% EUR/HUF391.39 +0.08% USD/HUF333.44 0% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF418.59 +0.13% PLN/HUF91.7 +0.11% RON/HUF77.04 +0.1% CZK/HUF16.1 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
WizzAir
Kényszerleszállás
repülőgépjárat
repülőgép
Lengyelország

Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air járata kora reggel 150 utassal a fedélzetén: vészhelyzetet rendeltek el a repülőtéren

Kényszerleszállást hajtott végre egy Barcelonába tartó Wizz Air-gép Varsóban. Az esetet a lengyel RMF.FM rádió jelentette.
VG
2025.09.30., 07:57

A Wizz Air Varsóból Barcelonába tartó járata a felszállás után nem sokkal visszafordult, és kényszerleszállást hajtott végre az Okecie repülőtéren — közölte elsőként a lengyel RMF.FM rádió. Az ok egy műszaki hiba volt. Szerencsére a művelet zökkenőmentesen lezajlott, senki sem sérült meg.

kényszerleszállás
Kényszerleszállást hajtott végre egy Wizz Air-gép Varsóban / Fotó: NurPhoto via AFP

A Barcelonába tartó repülőgép kényszerleszállását követően az Okecie repülőtéren minden újra a megszokott keretek között zajlik. Az incidenssel kapcsolatban a varsói Chopin repülőtéren első szintű riasztást rendeltek el, amelyet a repülőgép leszállása után fel is oldottak. A többi járat változatlan menetrenddel közlekedik.

A napokban történt egy másik rendkívüli eset is egy Wizz Air-járaton, ez már Ferihegyen, a budapesti repülőtéren. Akkor egy feltételezett bűncselekmény következtében szenvedett rendkívüli késést a gép, ennek részleteiről ebben a cikkben számoltunk be:

Botrányos késés Ferihegyen: megszólalt a Wizz Air, ezért kellett lecserélni a járat személyzetét – feketelistán a balhézó utas, milliókat fizethet
Szokatlan incidens miatt nem tudott órákon át elindulni a légitársaság egyik gépe. A Wizz Air lapunknak küldött válaszában közölte álláspontját. A légitársaság megtette a szükséges lépéseket.

Jelentett a nyárról a Wizz Air

A Wizz Air a napokban tartott sajtóbeszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok számára azonban máris javában készülnek a téli menetrendre.

A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.

Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttatott célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.

A járatok pontossága (15 percnél rövidebb késés) terén 63 százalékos javulást ért el a társaság. A megcsúszott indulások száma 59 százalékkal csökkent. A jelentős, 3 óránál hosszabb késések a járatok 0,5 százalékát érintik. Magyarországon hat járatot kellett törölni. Ezekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járat a birminghami kifutópályát eltorlaszoló, balesetes kisgép miatt nem tudott elindulni. (Az izraeli háború miatti törlések nem szerepelnek a statisztikában, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtották.)

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
magyar állampapír

Állampapír: teljesen összeomlott a kereslet - a befektetők már a szerdai rohamra készülnek, és erre minden okuk megvan

A lakossági állampapírpiacra ráfért a vérfrissítés.
2 perc
WizzAir

Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air járata kora reggel 150 utassal a fedélzetén: vészhelyzetet rendeltek el a repülőtéren

Kényszerleszállást hajtott végre egy Wizz Air-gép.
7 perc
orosz-ukrán háború

Drónfal és elrettentés: Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák – óriási tétje van a közelgő csúcsnak

A szerdai uniós csúcson Európa katonai képességeinek erősítése lesz a legfőbb kérdés.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu