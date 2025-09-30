Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air járata kora reggel 150 utassal a fedélzetén: vészhelyzetet rendeltek el a repülőtéren

A Wizz Air Varsóból Barcelonába tartó járata a felszállás után nem sokkal visszafordult, és kényszerleszállást hajtott végre az Okecie repülőtéren — közölte elsőként a lengyel RMF.FM rádió. Az ok egy műszaki hiba volt. Szerencsére a művelet zökkenőmentesen lezajlott, senki sem sérült meg.

Kényszerleszállást hajtott végre egy Wizz Air-gép Varsóban / Fotó: NurPhoto via AFP

A Barcelonába tartó repülőgép kényszerleszállását követően az Okecie repülőtéren minden újra a megszokott keretek között zajlik. Az incidenssel kapcsolatban a varsói Chopin repülőtéren első szintű riasztást rendeltek el, amelyet a repülőgép leszállása után fel is oldottak. A többi járat változatlan menetrenddel közlekedik.

A napokban történt egy másik rendkívüli eset is egy Wizz Air-járaton, ez már Ferihegyen, a budapesti repülőtéren. Akkor egy feltételezett bűncselekmény következtében szenvedett rendkívüli késést a gép, ennek részleteiről ebben a cikkben számoltunk be:

Jelentett a nyárról a Wizz Air

A Wizz Air a napokban tartott sajtóbeszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok számára azonban máris javában készülnek a téli menetrendre.

A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.

Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttatott célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.