Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air járata kora reggel 150 utassal a fedélzetén: vészhelyzetet rendeltek el a repülőtéren

A Wizz Air Varsóból Barcelonába tartó járata a felszállás után nem sokkal visszafordult, és kényszerleszállást hajtott végre az Okecie repülőtéren — közölte elsőként a lengyel RMF.FM rádió. Az ok egy műszaki hiba volt. Szerencsére a művelet zökkenőmentesen lezajlott, senki sem sérült meg.
A Barcelonába tartó repülőgép kényszerleszállását követően az Okecie repülőtéren minden újra a megszokott keretek között zajlik. Az incidenssel kapcsolatban a varsói Chopin repülőtéren első szintű riasztást rendeltek el, amelyet a repülőgép leszállása után fel is oldottak. A többi járat változatlan menetrenddel közlekedik.
A napokban történt egy másik rendkívüli eset is egy Wizz Air-járaton, ez már Ferihegyen, a budapesti repülőtéren. Akkor egy feltételezett bűncselekmény következtében szenvedett rendkívüli késést a gép, ennek részleteiről ebben a cikkben számoltunk be:
Botrányos késés Ferihegyen: megszólalt a Wizz Air, ezért kellett lecserélni a járat személyzetét – feketelistán a balhézó utas, milliókat fizethet
Szokatlan incidens miatt nem tudott órákon át elindulni a légitársaság egyik gépe. A Wizz Air lapunknak küldött válaszában közölte álláspontját. A légitársaság megtette a szükséges lépéseket.
A Wizz Air a napokban tartott sajtóbeszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok számára azonban máris javában készülnek a téli menetrendre.
A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.
Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttatott célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.
A járatok pontossága (15 percnél rövidebb késés) terén 63 százalékos javulást ért el a társaság. A megcsúszott indulások száma 59 százalékkal csökkent. A jelentős, 3 óránál hosszabb késések a járatok 0,5 százalékát érintik. Magyarországon hat járatot kellett törölni. Ezekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járat a birminghami kifutópályát eltorlaszoló, balesetes kisgép miatt nem tudott elindulni. (Az izraeli háború miatti törlések nem szerepelnek a statisztikában, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtották.)
