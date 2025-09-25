Nem akárki mondta ki: válságban a készpénz a király – tartalékot kell felhalmozni, a háztartásoktól a kormányokig

Az Európai Központi Bank (EKB) friss elemzése szerint a készpénz szerepe válságok idején felértékelődik, ezért a bankoknak és a hatóságoknak garantálniuk kell a hozzáférést. Az intézmény arra is figyelmeztetett, hogy a háztartásoknak érdemes vészhelyzeti tartalékot otthon tartaniuk, akár háromnapos szükséglet fedezésére.

Az Európai Központi Bank szerint a készpénz kulcsfontosságú válsághelyzetekben, ezért a bankoknak és a kormányoknak is garantálniuk kell a hozzáférést / Fotó: Vémi Zoltán

A jegybank egy szerdán közzétett tanulmányban világosan fogalmazott: amikor a pénzügyi vagy infrastrukturális stabilitást veszély fenyegeti, a készpénz értéke ugrásszerűen megnő.

Legyen szó világjárványról, digitális kimaradásról vagy áramellátási zavarokról, a készpénz biztosítja a folyamatos fizetőképességet

– áll a dokumentumban.

A jelentés szerint a jegybankoknak és a kereskedelmi bankoknak nemcsak elegendő készletet kell fenntartaniuk, hanem válságálló logisztikai terveket is.

Az elmúlt években ugyanis a bankfiókok és az ATM-ek számának csökkenése sokakban aggodalmat keltett, miközben az EKB és a nemzeti kormányok párhuzamosan a digitális euró bevezetésén dolgoznak.

A túlélés kérdése lehet a készpénztartalék

A tanulmány példaként említi Hollandiát, Ausztriát és Finnországot, ahol hatósági ajánlások születtek a háztartások készpénztartalékára vonatkozóan. Ezek alapján 70–100 euró közötti összeget érdemes félretenni fejenként, ami körülbelül három nap alapvető szükségleteit fedezi. Finnországban még a „zavarmentes” ATM-ek bevezetésének lehetőségét is vizsgálják, hogy digitális leállások idején is biztosított legyen a hozzáférés.

Az EKB szerint a készpénz nemcsak az egyéni biztonságot növeli, hanem a pénzügyi rendszer egészének válságállóságához is hozzájárul. S bár a digitális euró bevezetése mellett rengetegen kampányolnak, a bankjegyeknek, különösen a vészhelyzetek miatt, továbbra is alapvető fizetőeszköznek kell maradniuk, amelynek szerepe a jövő pénzügyi világában sem írható le.