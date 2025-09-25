Nagy a baj: mégse tudja újraindítani a gyárait Európa egyik legnagyobb autómárkája, már Szlovákiában is leállnak a cégek - ebbe bele fognak bukni a vezetők

A vállalat szakemberei a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központtal (NCSC) és a bűnüldöző szervekkel együttműködve próbálják biztonságosan újraindítani a rendszereket a kibertámadás után. A cég több tízmillió fontos veszteséggel számol, miközben három brit üzemében naponta mintegy ezer autó gyártása áll. A JLR 33 ezer dolgozójának egy része otthon van, és a szakszervezetek munkahelyek elvesztésére figyelmeztettek, ha nem érkezik állami segítség – írja a Reuters.
A támadás nemcsak a JLR-t érinti, hanem a beszállítói lánc egészét is megingatta.
A szlovákiai Nyitrán működő Eberspacher, amely kipufogórendszereket gyárt a JLR számára, szintén leállította termelését.
A gyár 30 alkalmazottja részmunkaidőben vagy szabadságon van, fizetésük csupán 80 százalékát kapják. Más alvállalkozók, például a minőség-ellenőrzési szolgáltatásokat nyújtó Hollen is kénytelen volt korlátozni működését. Az iparági szereplők egyre nagyobb bizonytalanságról számolnak be, hiszen sok cég termelése közvetlenül a Jaguar Land Roverhez kötődik.
A Forbes szerint
a Jaguar Land Rovert ért kibertámadás mögött nemcsak technológiai hiányosságok, hanem vállalatirányítási problémák is állhatnak.
A Tata Grouphoz tartozó autógyártó kiberbiztonsági feladatait ugyanis saját leányvállalatára, a Tata Consultancy Servicesre bízta, miközben több igazgató mindkét cégnél vezető tisztséget visel, ami aláássa a függetlenséget.
A cikk szerint a Tata nem rendelkezett megfelelően tesztelt válságforgatókönyvekkel sem arra az esetre, ha a hackerek megtámadják a hálózatot, nem voltak kész „kill switch” protokollok, az üzletmenet-folytonossági eljárások hiányosak voltak, és a biztonsági mentések sem tudták fenntartani a termelés alapfunkcióit. Így nemcsak a gyártás állt le, hanem az ütemezési és kommunikációs rendszerek is megbénultak.
Az autógyártó teljes termelését leállították a hekkerek, nem tudni, mikor indulhat újra a gyártás. A Jaguar Land Rover beszállítóinál már el is kezdődtek az elbocsátások. Egy példátlan kibertámadás után már több mint két hete állnak a Jaguar Land Rover gyártósorai szerte Európában, ami az autógyártó ellátási láncában érintett cégeknél is kényszerű munkaszünethez vezethet. Az állam nem menti ki a Jaguar Land Rovert.
A váltságdíjat követelő támadók korábban a Marks & Spencer online rendeléseit hat hétre bénították meg, míg a Jaguar Land Rover esetében is már felmerült, hogy októberig nem indul újra a termelés.
Mindez pedig az ellátási láncban már leépítésekhez is vezetett Nagy-Britanniában, ahol a Sky News információi szerint arról nincs szó, hogy a koronavírus-járvány idején tapasztalt munkahelyvédelmi lépéseket vezetnek be, vagyis a kormány lép közbe a munkahelyek megtartása érdekében.
Azonban a Jaguar Land Rovernek Magyarországhoz közelebb is van gyára, a szlovákiai Nyitrában felhúzott üzemben pedig szintén áll a termelés, így a közelebbi beszállítók is bajba kerülhetnek.
Az indiai Tata csoport birtokában lévő autógyártó vesztesége pedig csillagászati lehet, hiszen a cég becslések szerint naponta nagyjából ötmillió fontot, azaz több mint kétmilliárd forintot veszít.
