Boltbezárási hullám jön a Magyarországon is működő német óriásláncnál

A Kik anyacége a német Tengelmann csoporthoz tartozik. A diszkontlánc 14 piacon van jelen – köztük Magyarországon 2008 óta –, összesen több mint 4000 üzletet működtetnek, ebből nagyjából 2700-at Németországban – írja cikkében az Origo. Hivatalos közlés még nincs az üzletek bezárásának ütemezéséről, de egyes sajtóértesülések szerint a német piacon akár négyszázzal is csökkenhet a Kik üzletek száma ennek következtében. A vállalat a boltbezárásokat a költséghatékonyabb működés megteremtésével indokolja, hangsúlyozva, hogy emellett folyamatosan növelni kívánják boltjaik számát.
A kiskereskedelmi üzletlánc közleménye alapján a veszteséges üzletek bezárásában a versenyképesség növelésének egyik fontos eszközét látja, összhangban azzal, hogy „meg kell valósítani a jelenlegi működési struktúra felülvizsgálatát”, hogy a cég növelni tudja költséghatékonyságát, és azonosíthassa növekedési potenciáljait. A Kik leszögezte, hogy a legtöbb üzletük nyereségesen működik, de pontos arányokat vagy országokra bontást nem közöltek erről.
Jelezték ugyanakkor azt is, hogy az értékelés valamennyi leányvállalatuk esetében megvalósul, azaz a boltbezárás potenciálisan minden országot érinthet, ahol a vállalat jelen van.
Az üzletlánc 14 országot jelentő piacán összesen mintegy 32 000 alkalmazottat foglalkoztat, ebből nagyjából 19 000-et a németországi hálózatban, 1000 munkavállalót pedig a vállalatirányítás területén. A cég azt közölte, hogy azoknak a munkavállalóknak sem kell aggódniuk, akik olyan üzletben dolgoznak, melyet a mostani felülvizsgálat során bezárására ítélnek. Nekik ugyanis – az ígéret szerint – másik boltban kínálják majd fel a folytatás lehetőségét.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.