A fél világot átíveli ez a villamosenergiai együttműködés - Kína és Chile összefogna, hogy hatalmas szeletet vásároljanak egy kanadai vállalatból

A potenciális kínai-chilei üzlet értéke meghaladhatja a 4 milliárd dollárt, és a chilei szabályozó hatóságok jóváhagyásától függően már a következő hetekben megköthető — közölte a Bloomberg.

Kína második legnagyobb villamosenergia-hálózati cége összefogna a latin-amerikai piaccal / Fotó: Mny-Jhee / shutterstock

A legnagyobb kínai külföldi befektetés idén

A China Southern Power Grid vállalat előrehaladott tárgyalásokat folytat a chilei áramátviteli vállalat, a Transelec SA többségi részesedésének megszerzéséről – állítják a kérdéssel tisztában lévő források. Ez az üzlet az egyik legnagyobb kínai külföldi befektetés lehet ebben az évben.

Kína második legnagyobb villamosenergia-hálózat-üzemeltetője, amely már a Transelec közel 28 százalékát birtokolja, fontolgatja, hogy összefog a latin-amerikai piacra fókuszáló alternatív eszközkezelő Patria Investments-sel és egy kínai állami befektetési alappal, hogy ajánlatot tegyenek három kanadai nyugdíjpénztár részesedéseire – közölték a zártkörű tárgyalásokon részt vevő névtelen források.

Hosszú évek eredménye a gigantikus adás-vétel

A mintegy két éve tárgyalt potenciális üzlet értéke meghaladhatja a 4 milliárd dollárt – közölték a források. A vállalatok már a következő hetekben megállapodásra juthatnak, de a tárgyalások még folynak, és végleges döntés még nem született – tették hozzá.

A tranzakció már folyamatban van

A felek még mindig szükségük lenne a chilei szabályozó hatóságok jóváhagyására az ügylethez, ami kihívást jelenthet, mivel Kína már így is a dél-amerikai ország áramelosztási piacának nagy részét ellenőrzi – mondták a források.

Bár Chile gazdasági ügyészsége már jóváhagyott több milliárd dolláros felvásárlásokat kínai vállalatoktól, egyre nagyobb figyelem és nyilvános vita övezi a kritikus infrastruktúra külföldi ellenőrzését, valamint a befektetési nyitottság és a nemzeti érdekek közötti egyensúlyt.

A Transelec Chile legnagyobb áramátviteli vállalata, amely nagyfeszültségű vezetékeket üzemeltet és összeköti a termelőközpontokat a disztribútorokkal, hogy elősegítse a növekvő megújuló kapacitás integrálását a hálózatba. Több mint 10 000 kilométer (6200 mérföld) hosszú vezetékekkel rendelkezik az országban.

Merészet húzott Chile a lítiumbányászat államosításával

