A fél világot átíveli ez a villamosenergiai együttműködés - Kína és Chile összefogna, hogy hatalmas szeletet vásároljanak egy kanadai vállalatból

A potenciális kínai-chilei üzlet értéke meghaladhatja a 4 milliárd dollárt, és a chilei szabályozó hatóságok jóváhagyásától függően már a következő hetekben megköthető — közölte a Bloomberg.
A China Southern Power Grid vállalat előrehaladott tárgyalásokat folytat a chilei áramátviteli vállalat, a Transelec SA többségi részesedésének megszerzéséről – állítják a kérdéssel tisztában lévő források. Ez az üzlet az egyik legnagyobb kínai külföldi befektetés lehet ebben az évben.
Kína második legnagyobb villamosenergia-hálózat-üzemeltetője, amely már a Transelec közel 28 százalékát birtokolja, fontolgatja, hogy összefog a latin-amerikai piacra fókuszáló alternatív eszközkezelő Patria Investments-sel és egy kínai állami befektetési alappal, hogy ajánlatot tegyenek három kanadai nyugdíjpénztár részesedéseire – közölték a zártkörű tárgyalásokon részt vevő névtelen források.
A mintegy két éve tárgyalt potenciális üzlet értéke meghaladhatja a 4 milliárd dollárt – közölték a források. A vállalatok már a következő hetekben megállapodásra juthatnak, de a tárgyalások még folynak, és végleges döntés még nem született – tették hozzá.
A felek még mindig szükségük lenne a chilei szabályozó hatóságok jóváhagyására az ügylethez, ami kihívást jelenthet, mivel Kína már így is a dél-amerikai ország áramelosztási piacának nagy részét ellenőrzi – mondták a források.
Bár Chile gazdasági ügyészsége már jóváhagyott több milliárd dolláros felvásárlásokat kínai vállalatoktól, egyre nagyobb figyelem és nyilvános vita övezi a kritikus infrastruktúra külföldi ellenőrzését, valamint a befektetési nyitottság és a nemzeti érdekek közötti egyensúlyt.
A Transelec Chile legnagyobb áramátviteli vállalata, amely nagyfeszültségű vezetékeket üzemeltet és összeköti a termelőközpontokat a disztribútorokkal, hogy elősegítse a növekvő megújuló kapacitás integrálását a hálózatba. Több mint 10 000 kilométer (6200 mérföld) hosszú vezetékekkel rendelkezik az országban.
Chilei törvényhozók szigorításokat szorgalmaznak a kínai vásárlási hullámra vonatkozóan.
A Transelec fennmaradó, körülbelül 72 százalékos részesedését a Canada Pension Plan Investment Board, a British Columbia Investment Management Corp. és a Public Sector Pension Investment Board nyugdíjalapok birtokolják.
A Bloomberg News 2023 decemberében még arról számolt be, hogy a China Southern Power fontolgatja az ajánlattételt ezekre a részesedésekre. A Transelec legutóbbi éves jelentése szerint:
