Soha nem látott fegyvereket mutatott be Kína Putyin és Kim Dzsongun szeme láttára: Trump teljesen kiakadt – „Összeesküdtek Amerika ellen”

Kína nagyszabású katonai parádét tartott Pekingben, amelyen Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető először jelent meg együtt nyilvánosan. A bemutatott haditechnika között lézerfegyverek, nukleáris ballisztikus rakéták és vízalatti drónok is szerepeltek, amelyek a kínai hadsereg modernizációját jelzik – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: AFP

Hszi Csin-ping beszédében hangsúlyozta, hogy Kína megállíthatatlan, és nem engedi megfélemlíteni magát. Kijelentette, hogy a jövő a multipoláris világrend felé vezet, amelyben a távol-keleti ország meghatározó szerepet kíván betölteni. A katonai parádén 26 államfő vett részt, ami egyértelmű jele Peking növekvő diplomáciai befolyásának a globális Dél területén.

Elemzők szerint a bemutatott fegyverek egyértelmű üzenetet közvetítenek a Nyugatnak. Donald Trump amerikai elnök nem volt jelen az eseményen, ám a Truth Socialon közzétett posztjában keményen bírálta a három vezetőt, összeesküvéssel vádolva őket az Egyesült Államok ellen.

Egyre erősebb az orosz-kínai együttműködés

A kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját, és a jószomszédi viszonyon, a stratégiai együttműködésen és a kölcsönös előnyökön alapuló nagyhatalmi együttműködés mintájává váltak – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben, amikor a Nagy Népi Csarnokban fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A kínai elnök szerint a kínai–orosz együttműködés hű maradt alapvető célkitűzéseihez, és számos területen jelentős eredményeket hozott. A kínai elnök hozzátette, hogy Peking kész magasabb szintre emelni kapcsolatait Moszkvával, támogatni egymás fejlődését és összehangolni álláspontjaikat a fontos kérdésekben.

Hangsúlyozta, hogy Kína és Oroszország a szuverén egyenlőség, a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a multilateralizmus mellett foglal állást, és az emberiség közös jövőjének építése érdekében kész erősíteni együttműködését olyan fórumokon, mint az ENSZ, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO), a feltörekvő országokat tömörítő BRICS-csoport, valamint a G20 csoport.