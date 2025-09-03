Deviza
Kína
Egyesült Államok
Donald Trump
Oroszország
Hszi Csin-ping
Észak-Korea
Vlagyimir Putyin
Kim Dzsongun

Soha nem látott fegyvereket mutatott be Kína Putyin és Kim Dzsongun szeme láttára: Trump teljesen kiakadt – „Összeesküdtek Amerika ellen”

Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető Pekingben először találkoztak nyilvánosan egy nagyszabású katonai parádé keretében, amelyen Kína a legmodernebb haditechnikai eszközöket mutatta be. Az esemény jelezte a három ország szoros együttműködését.
VG
2025.09.03, 07:20
Frissítve: 2025.09.03, 07:59

Kína nagyszabású katonai parádét tartott Pekingben, amelyen Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető először jelent meg együtt nyilvánosan. A bemutatott haditechnika között lézerfegyverek, nukleáris ballisztikus rakéták és  vízalatti drónok is szerepeltek, amelyek a kínai hadsereg modernizációját jelzik – írja a Magyar Nemzet.

Soha nem látott fegyvereket mutatott be Kína Putyin és Kim Dzsong Un szeme láttára: Trump teljesen kiakadt – „Összeesküdtek Amerika ellen” Kína
Fotó: AFP

Hszi Csin-ping beszédében hangsúlyozta, hogy Kína megállíthatatlan, és nem engedi megfélemlíteni magát. Kijelentette, hogy a jövő a multipoláris világrend felé vezet, amelyben a távol-keleti ország meghatározó szerepet kíván betölteni. A katonai parádén 26 államfő vett részt, ami egyértelmű jele Peking növekvő diplomáciai befolyásának a globális Dél területén. 

Elemzők szerint a bemutatott fegyverek egyértelmű üzenetet közvetítenek a Nyugatnak. Donald Trump amerikai elnök nem volt jelen az eseményen, ám a Truth Socialon közzétett posztjában keményen bírálta a három vezetőt, összeesküvéssel vádolva őket az Egyesült Államok ellen.

Egyre erősebb az orosz-kínai együttműködés

A kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját, és a jószomszédi viszonyon, a stratégiai együttműködésen és a kölcsönös előnyökön alapuló nagyhatalmi együttműködés mintájává váltak – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben, amikor a Nagy Népi Csarnokban fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A kínai elnök szerint a kínai–orosz együttműködés hű maradt alapvető célkitűzéseihez, és számos területen jelentős eredményeket hozott. A kínai elnök hozzátette, hogy Peking kész magasabb szintre emelni kapcsolatait Moszkvával, támogatni egymás fejlődését és összehangolni álláspontjaikat a fontos kérdésekben. 

Hangsúlyozta, hogy Kína és Oroszország a szuverén egyenlőség, a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a multilateralizmus mellett foglal állást, és az emberiség közös jövőjének építése érdekében kész erősíteni együttműködését olyan fórumokon, mint az ENSZ, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO), a feltörekvő országokat tömörítő BRICS-csoport, valamint a G20 csoport.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az orosz–kínai kapcsolatok történelmi csúcsponton vannak és kiemelt stratégiai jelentőséggel bírnak. Kiemelte, hogy Moszkva kész fenntartani a stratégiai együttműködést és erősíteni a gyakorlati kapcsolatait Pekinggel. A felek több mint húsz megállapodást írtak alá az energia, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia, a mezőgazdaság, az egészségügy, a kutatás, az oktatás és a média területén.

Vörös szőnyeggel várták Vlagyimir Putyint Kínában

Közel egy hétig lesz Hszi Csin-ping vendége az orosz elnök. Vlagyimir Putyinnak ezalatt lesz alkalma számos bizalmas megbeszélést folytatni a kínai államfővel. A Kína és Oroszország által vezetett SCO regionális biztonsági szervezet arra törekszik, hogy az Egyesült Államok ellenében helyreállítsa a globális hatalmi egyensúlyt.

