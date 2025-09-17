Deviza
Jókora pofont kapott az Apple a világ legnagyobb okostelefon-piacán - komoly reményeket fűznek a 17-es széria indulásához

Nemcsak az Apple, hanem a Xiaomi, a Vivo és a Honor mobilgyártók eladásai is visszaestek. Ez azt jelenti, hogy Kína teljes okostelefon-piaca 2 százalékkal zsugorodott a július-augusztus közötti időszakban.
VG
2025.09.17, 13:22
Frissítve: 2025.09.17, 13:34

Az Apple okostelefon-eladásai a kínai jelentések 6 százalékkal csökkentek az országban az előző év azonos időszakához képest az iPhone 17 megjelenését megelőző hetekben — közölte a Bloomberg.

Apple expected to, kína, piac,adat, luxus, iphone unveil a new iPhone model at an event streamed from their Silicon Valley headquarters
A kínai kormány vásárlásösztönző lépéseket tett az okostelefon-helyzet megoldására / Fotó: AFP

Kína teljes okostelefon-piaca 2 százalékkal zsugorodott július és augusztus között, annak ellenére, hogy az ázsiai nagyhatalom kormánya fogyasztásösztönző támogatásokat is indított. Az Apple csak a hatodik legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezett a piacon (12 százalékkal), mivel a Xiaomi, az Oppo, a Huawei Technologies és a Vivo megelőzte a rendkívül versenyképes piacon.

Az eddigi legnagyobb lejtő a kínai okostelefon-piacon

A most tapasztalt 6 százalékos visszaesés nagyobb, mint ami általában jellemző egy új zászlóshajó termék megjelenése előtt. Az amerikai vállalat nem volt egyedül ebben a helyzetben, ugyanis a Counterpoint Research szerint a Xiaomi, a Vivo és a Honor mobilgyártók eladásai is visszaestek. Ez azt jelenti, hogy Kína teljes okostelefon-piaca 2 százalékkal zsugorodott a július-augusztus közötti időszakban, annak ellenére, hogy a kormány bőséges támogatásokkal ösztönözte a fogyasztást. 

A világ legnagyobb piacait érinti a probléma

Kína a világ legnagyobb okostelefon-piaca és az Apple számára a legfontosabb piac az Egyesült Államok után. Tim Cook vezérigazgató szerint a vállalat a június negyedévben megfordította a két éve tartó kínai értékesítési visszaesést, részben a támogatásoknak köszönhetően. 

Azt is elmondta, hogy az iPhone kínai ügyfélbázisa ebben az időszakban rekordot döntött. 

Ahogy azt korábban megírtuk, az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek különösen érzékenyen érintik a cupertinói céget, amely az elmúlt években gyártásának jelentős részét Indiába költöztette, hogy mérsékelje a vámkockázatokat. A cég részvényei idén 4 százalékos mínuszban vannak, és a befektetők érzékelhetően idegesek az újabb tarifák miatt. Az Apple ugyanakkor százmilliárdos nagyságrendű beruházásokat ígért az Egyesült Államokban, hogy politikai oldalról is bebiztosítsa magát – ez a bizonytalanság közvetve szintén hatással lehet az iPhone-árak jövőjére.

