Deviza
EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF335.8 -0.44% GBP/HUF452.69 -0.14% CHF/HUF418.24 -0.13% PLN/HUF92.41 -0.06% RON/HUF77.32 -0.16% CZK/HUF16.08 +0.01% EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF335.8 -0.44% GBP/HUF452.69 -0.14% CHF/HUF418.24 -0.13% PLN/HUF92.41 -0.06% RON/HUF77.32 -0.16% CZK/HUF16.08 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,054.66 -0.39% MTELEKOM1,914 +0.21% MOL2,912 -0.41% OTP30,450 -0.59% RICHTER10,370 -0.58% OPUS561 -0.36% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,266.47 +0.43% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.57 +0.02% BUX104,054.66 -0.39% MTELEKOM1,914 +0.21% MOL2,912 -0.41% OTP30,450 -0.59% RICHTER10,370 -0.58% OPUS561 -0.36% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,266.47 +0.43% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.57 +0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vámháború
sertéshús
Európai Unió

Rendkívüli: Kína megbüntette Európát – brutális válaszcsapásról döntöttek az elektromos autók megvámolása miatt

Megszületett az előzetes dömpingellenes döntés. Kína az elektromos autók miatt az európai sertéshúst bünteti.
M. Cs.
2025.09.05., 11:50

Kína tovább élezi a kereskedelmi vitát az Európai Unióval: pénteken előzetes dömpingellenes vámokat vetett ki a blokkból származó sertéshús importjára. A tarifa felső értéke 62,4 százalék.

Kína sertéshús sertés, disznó, disznók, afrikai sertéspestis, sertéspestis
Szeptember 10-én lépnek életbe a Kína által kivetett brutális vámok az uniós sertéshús importjára / Fotó: Shutterstock

Peking tavaly nyáron indított dömpingellenes vizsgálatot az európai sertéshús ellen, válaszul a kínai elektromos autókra kivetett uniós vámokra. Az elektromos autókra kivetett uniós vámok gyártótól függően változnak, az alap tíz százalék felett 17 százalék például a BYD és 35,3 a SAIC modelljeire. A többiekének az értéke is elérheti a 35,3 százalékot.

A Reuters tudósítása szerint a pekingi kereskedelmi minisztérium előzetes vizsgálata talált bizonyítékokat a dömpingre, ami káros hatás járt a hazai iparra, és 15,6-62,4 százalékos vámokat hagyott jóvá. 

A tarifák szeptember 10-től lépnek hatályba.

A döntés több mint kétmilliárd dollár értékű sertéshús-exportot érint, elsősorban olyan nagy termelőket, mint 

  • Spanyolország, 
  • Hollandia 
  • és Dánia. 

Madrid a vizsgálat indításakor azonnal jelezte is, hogy kész együttműködni az uniós tisztviselőkkel a vámok elkerülése érdekében.
A mostani döntés rossz hír azoknak a termelőknek, akik remélték, hogy Peking júniusban hozott döntése a vizsgálat hat hónappal történő meghosszabbításáról azt jelenti, hogy hamarosan megállapodás születik az EU elektromos járműveire kivetett vámokról.

Hova mehet ezek után az európai sertéshús Kína helyett?

A kínai lépéssel a dél-amerikai és orosz termelők járhatnak jól, akik növelhetik piaci részesedésüket. A brazil húsexport például nemcsak a marhát, hanem a sertést illetően is nő az idén, és a fő piaca már Kína.

sertéshús
A belsőséget nincs hová eladni Kínán kívül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európaiak számára viszont azért is katasztrofális, mert a 

Kínába irányuló sertéshús-szállítmányainak jelentős része belsőségekből áll.

 A fület, az orrok és lábat a kínai konyhában ugyan nagyra becsülik, de kevés alternatív piacuk van.

Az egyetlen reménysugár, hogy 

a döntés csak előzetes, és elméletileg még megfordítható vagy módosítható

 a decemberben lezáruló vizsgálat előtt. Van precedens arra is, hogy Kína az előzetes vámok kivetése után is meghosszabbítja a vizsgálatokat, így lehetőséget hagyva a tárgyalásokra.

Pénteken például további hat hónappal meghosszabbították a kanadai repce elleni dömpingellenes vizsgálatát, annak ellenére, hogy augusztusban már előzetes vámokat vetett ki.

„A vizsgálatot decemberig meghosszabbították ugyan, de így is már csak néhány hónap maradt a tárgyalásos megoldás megtalálására. Ennek esélye egyre csökken” – vélekedett Even Rogers Pay, a pekingi Trivium China mezőgazdasági szakértője.

A döntést kísérő külön közleményében azonban a kereskedelmi minisztérium megerősítette, hogy 

hajlandó párbeszéd és konzultáció útján

 kezelni az Európai Unióval fennálló kereskedelmi feszültségeket.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
vámháború

Rendkívüli: Kína megbüntette Európát – brutális válaszcsapásról döntöttek az elektromos autók megvámolása miatt

Megszületett az előzetes dömpingellenes döntés.
3 perc
Tisza Párt

Surányi György közölte, mikor lesz vége a rezsicsökkentésnek Magyarországon: a volt jegybankelnök már a Tisza tanácsadója

Szerinte a rezsicsökkentést meg lehet majd kérdőjelezni.
7 perc
magyar kormány

Leírták feketén-fehéren az igazságot: ezt teszi a magyar munkahelyekkel a mesterséges intelligencia – de a kormány nem fogja hagyni

A munkák több mint 40 százaléka már most is kiváltható gépekkel.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu